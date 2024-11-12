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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:30 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983202722.html
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T00:30
2024-11-12T00:30
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 63 боеприпаса. По данным представительства, в результате обстрелов пострадали два мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20241112/snaryady-1983202193.html
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сцкк, украина, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Украина, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что всего было выпущено 63 боеприпаса.
По данным представительства, в результате обстрелов пострадали два мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеСЦККУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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