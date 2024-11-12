https://ria.ru/20241112/obstrel-1983202722.html

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.11.2024

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:30

2024-11-12T00:30

2024-11-12T00:30

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Девятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что всего было выпущено 63 боеприпаса. По данным представительства, в результате обстрелов пострадали два мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов.

https://ria.ru/20241112/snaryady-1983202193.html

https://ria.ru/20241110/gorlovka-1982927652.html

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сцкк, украина, донецкая народная республика, в мире