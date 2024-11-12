https://ria.ru/20241112/obezyany-1983307188.html

В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории

В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории - РИА Новости, 12.11.2024

В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории

Еще пять обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, на РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:20

2024-11-12T15:20

2024-11-12T15:20

в мире

южная каролина

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еще пять обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, на свободе осталось еще 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. В понедельник телеканал сообщал, что более половины из 43 обезьян были пойманы. "На свободе осталось 13 обезьян, так как в понедельник удалось поймать еще пять особей, сбежавших из лаборатории в Южной Каролине, (поимка прошла - ред.) без вреда для их здоровья", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Со ссылкой на отчет генерального директора Alpha Genesis Грега Вестергаарда сообщается, что состояние здоровья всех пойманных приматов оценивается как нормальное. Тем временем в полиции призывают местных жителей проявлять бдительность, а также продолжать запирать окна и двери, пока оставшиеся 13 обезьян не будут пойманы. Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.

https://ria.ru/20240604/korova-1950477574.html

южная каролина

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в мире, южная каролина