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В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории
В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории - РИА Новости, 12.11.2024
В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории
Еще пять обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, на РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:20
2024-11-12T15:20
2024-11-12T15:20
в мире
южная каролина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еще пять обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, на свободе осталось еще 13, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию. В понедельник телеканал сообщал, что более половины из 43 обезьян были пойманы. "На свободе осталось 13 обезьян, так как в понедельник удалось поймать еще пять особей, сбежавших из лаборатории в Южной Каролине, (поимка прошла - ред.) без вреда для их здоровья", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Со ссылкой на отчет генерального директора Alpha Genesis Грега Вестергаарда сообщается, что состояние здоровья всех пойманных приматов оценивается как нормальное. Тем временем в полиции призывают местных жителей проявлять бдительность, а также продолжать запирать окна и двери, пока оставшиеся 13 обезьян не будут пойманы. Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.
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в мире, южная каролина
В Южной Каролине поймали еще пять обезьян, сбежавших из лаборатории
NBC News: в Южной Каролине поймали еще пять обезьян, осталось 13
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Еще пять обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, на свободе осталось еще 13, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на местную полицию.
В понедельник телеканал сообщал, что более половины из 43 обезьян были пойманы.
"На свободе осталось 13 обезьян, так как в понедельник удалось поймать еще пять особей, сбежавших из лаборатории в Южной Каролине, (поимка прошла - ред.) без вреда для их здоровья", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Со ссылкой на отчет генерального директора Alpha Genesis Грега Вестергаарда сообщается, что состояние здоровья всех пойманных приматов оценивается как нормальное. Тем временем в полиции призывают местных жителей проявлять бдительность, а также продолжать запирать окна и двери, пока оставшиеся 13 обезьян не будут пойманы.
Ранее 7 ноября телеканал NBC News со ссылкой на полицию сообщил, что содержавшиеся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины обезьяны количеством 43 особи сбежали из лабораторий исследовательского центра компании Alpha Genesis и разыскиваются для поимки и возвращения. Департамент полиции города Йемасси заявил, что беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям из-за молодого возраста. Позже генеральный директор Alpha Genesis Грег Вестергаард сообщил телеканалу CNN, что обезьяны сбежали после того, как смотритель забыл запереть двери, заявив, что инцидент - "на 100%" человеческая ошибка.