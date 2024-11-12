https://ria.ru/20241112/neftebaza-1983207104.html

В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 12.11.2024

В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

На нефтебазе в Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся один резервуар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T03:07

2024-11-12T03:07

2024-11-12T10:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

вячеслав гладков

старооскольский городской округ

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На нефтебазе в Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся один резервуар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram."ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся", — написал он.Возгорание оперативно ликвидировали, на месте происшествия работали десять пожарных расчетов.Никто не пострадал.Украинская армия ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.

https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html

https://ria.ru/20241111/bpla-1982978516.html

белгородская область

старооскольский городской округ

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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, старооскольский городской округ