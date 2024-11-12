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В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 12.11.2024
В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
На нефтебазе в Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся один резервуар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:07
2024-11-12T03:07
2024-11-12T10:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
вячеслав гладков
старооскольский городской округ
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На нефтебазе в Белгородской области из-за атаки ВСУ загорелся один резервуар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram."ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся", — написал он.Возгорание оперативно ликвидировали, на месте происшествия работали десять пожарных расчетов.Никто не пострадал.Украинская армия ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20241111/dron-1983096626.html
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вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, старооскольский городской округ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Старооскольский городской округ
В Белгородской области после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе