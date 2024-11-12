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Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в МО с начала года - РИА Новости, 12.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:20 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/nedvizhimost-1983307109.html
Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в МО с начала года
Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в МО с начала года - РИА Новости, 12.11.2024
Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в МО с начала года
С начала года в Московской области было зарегистрировано более 77 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство имущественных... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:20
2024-11-12T15:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С начала года в Московской области было зарегистрировано более 77 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство имущественных отношений региона.По информации ведомства, это на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. На кадастровый учет было поставлено 60,5 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом в 268 миллионов рублей. В числе лидеров отметились Раменский, Дмитровский округа и Истра.За октябрь в Подмосковье зарегистрировали около 11 тысяч объектов капитального строительства, из которых 8,7 тысячи ИЖС с налоговым потенциалом 38,4 миллиона рублей.Жителям региона напомнили, что "дачная амнистия" позволяет оформить строения на садовых участках, а также землях ИЖС и ЛПХ в населенных пунктах всего за три дня.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 77 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в МО с начала года

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С начала года в Московской области было зарегистрировано более 77 тысяч объектов недвижимости. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на министерство имущественных отношений региона.
По информации ведомства, это на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. На кадастровый учет было поставлено 60,5 тысячи индивидуальных жилых домов с налоговым потенциалом в 268 миллионов рублей. В числе лидеров отметились Раменский, Дмитровский округа и Истра.
За октябрь в Подмосковье зарегистрировали около 11 тысяч объектов капитального строительства, из которых 8,7 тысячи ИЖС с налоговым потенциалом 38,4 миллиона рублей.
Жителям региона напомнили, что "дачная амнистия" позволяет оформить строения на садовых участках, а также землях ИЖС и ЛПХ в населенных пунктах всего за три дня.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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