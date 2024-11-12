https://ria.ru/20241112/natsproekt-1983284745.html

Более 30 домов сданы в эксплуатацию по нацпроекту в Хабаровском крае

Более 30 домов сданы в эксплуатацию по нацпроекту в Хабаровском крае - РИА Новости, 12.11.2024

Более 30 домов сданы в эксплуатацию по нацпроекту в Хабаровском крае

Более 30 многоквартирных домов сданы в эксплуатацию по национальному проекту "Жилье и городская среда" в пяти городах и районах Хабаровского края, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:03

2024-11-12T14:03

2024-11-12T14:03

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ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 многоквартирных домов сданы в эксплуатацию по национальному проекту "Жилье и городская среда" в пяти городах и районах Хабаровского края, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае продолжается реализация нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Одним из основных показателей этого нацпроекта является ввод жилья. За девять месяцев этого года в регионе построено 370,7 тысячи квадратных метров жилья, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Из них 177,1 тысячи "квадратов" в многоквартирных домах и 193,6 тысячи в домах ИЖС. В эксплуатацию введен 31 многоквартирный дом", - сообщается на сайте правительства региона. Министерство строительства края уточняет, что 23 – в Хабаровске, три – в Комсомольске-на-Амуре, по одному – в Николаевске-на-Амуре, Вяземском и Хабаровском районах. По данным ведомства, в этом году в общем объеме в регионе должны ввести не менее 550 тысяч квадратных метров жилья. В стадии строительства находится 1282 тысячи "квадратов". Всего на территории края работают 65 застройщиков. Министерство отмечает, что в этом году выдано 28 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 296,7 тысячи квадратных метров, что на 3 % больше к аналогичному периоду прошлого года. Как сообщает правительство региона, в текущем году по нацпроекту "Жилье и городская среда" Хабаровскому краю предоставлена субсидия в 161,9 миллиона рублей на строительство дороги, соединяющей улицы Совхозную и Воронежскую по переулку Брянскому в Хабаровске. В настоящее время подрядчик приступил к строительству. "Еще одним механизмом стимулирования комплексного развития территорий является реализация совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ проекта "Дальневосточный квартал". Под комплексную застройку определено 128 гектаров в районе улицы Локомотивной в Хабаровске, там планируется построить не менее 700 тысяч квадратных метров жилья", - информирует краевое правительство. Минвостокразвития России готово предоставить целевую субсидию на строительство объектов инфраструктуры 15 % от стоимости проекта – порядка 16 миллиардов рублей. Правительством края подготовлен комплект документов по пяти объектам инфраструктуры "Дальневосточного квартала" на общую сумму 6,3 миллиарда. Эти объекты включены в план-график реализации мероприятий по развитию инфраструктуры ТОР "Хабаровск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

https://ria.ru/20241112/demeshin-1983228031.html

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хабаровский край, россия, хабаровск, владимир путин