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В Верхневолжье хотят ввести автоупрощенную систему налогообложения - РИА Новости, 12.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:57 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/nalogooblozhenie-1983347050.html
В Верхневолжье хотят ввести автоупрощенную систему налогообложения
В Верхневолжье хотят ввести автоупрощенную систему налогообложения - РИА Новости, 12.11.2024
В Верхневолжье хотят ввести автоупрощенную систему налогообложения
С 1 января 2025 года в Тверской области планируют ввести специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:57
2024-11-12T16:57
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. С 1 января 2025 года в Тверской области планируют ввести специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщает пресс-служба регионального правительства. Этот режим позволит улучшить условия ведения предпринимательской деятельности для малого бизнеса. Соответствующая законодательная инициатива губернатора Игоря Рудени была рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства. Среди основных преимуществ данного вида налогообложения – предпринимателям не нужно предоставлять налоговую отчетность, а также выплачивать страховые взносы. Упрощается ведение учета: налог рассчитывается налоговым органом автоматически, обязанность по НДФЛ, уплате налога может быть передана уполномоченной кредитной организации, вести книги учета доходов и расходов не требуется. "Надеемся, что это даст дополнительную деловую активность в Тверской области", – подчеркнул губернатор. Добровольно воспользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения смогут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и выручкой до 60 миллионов рублей. Вопрос будет направлен на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области.
https://ria.ru/20241112/tver-1983311675.html
https://ria.ru/20241107/rudenya-1982421072.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

В Верхневолжье хотят ввести автоупрощенную систему налогообложения

© Фото: пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Заседание правительства Тверской области
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. С 1 января 2025 года в Тверской области планируют ввести специальный налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Этот режим позволит улучшить условия ведения предпринимательской деятельности для малого бизнеса. Соответствующая законодательная инициатива губернатора Игоря Рудени была рассмотрена во вторник на заседании регионального правительства.
Тверь - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Среди основных преимуществ данного вида налогообложения – предпринимателям не нужно предоставлять налоговую отчетность, а также выплачивать страховые взносы. Упрощается ведение учета: налог рассчитывается налоговым органом автоматически, обязанность по НДФЛ, уплате налога может быть передана уполномоченной кредитной организации, вести книги учета доходов и расходов не требуется.
"Надеемся, что это даст дополнительную деловую активность в Тверской области", – подчеркнул губернатор.
Добровольно воспользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения смогут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и выручкой до 60 миллионов рублей.
Вопрос будет направлен на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области.
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