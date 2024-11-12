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Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН, рассказал ее адвокат - РИА Новости, 12.11.2024
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20:12 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/musaeva-1983394923.html
Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН, рассказал ее адвокат
Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН, рассказал ее адвокат - РИА Новости, 12.11.2024
Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН, рассказал ее адвокат
Осужденной жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по новому уголовному делу вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:12
2024-11-12T20:12
происшествия
грозный
россия
нижний новгород
сайди янгулбаев
рамзан кадыров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Осужденной жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по новому уголовному делу вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: она якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. Ранее сообщалось, что против Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По информации ее адвоката, Мусаева не знает о чем идет речь, ничего противоправного она не совершала. По данным Савина, у женщины инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Как сообщил Савин, срок заключения Мусаевой по первому приговору истекает в марте 2025 года. По словам Савина, во вторник ему удалось ознакомиться с материалами уголовного дела своей подзащитной. "Вменяется то, что Мусаева 25.10.2024 года, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера, находилась в одной машине с сотрудником колонии, в которой она отбывает наказание, нанесла ему удар ладонью в области шеи и сорвала погон с форменной куртки. Согласно проведенной экспертизе, лицу, в отношении которого было применено насилие, не причинено никакого вреда здоровью", - сообщил РИА Новости Савин. Комментарием ФСИН России, а также других правоохранительных органов по поводу данной ситуации РИА Новости пока не располагает. В июле прошлого года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html
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происшествия, грозный, россия, нижний новгород, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Грозный, Россия, Нижний Новгород, Сайди Янгулбаев, Рамзан Кадыров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН, рассказал ее адвокат

Адвокат Савин: Мусаевой вменяют нападение на сотрудника ФСИН без вреда здоровью

© РИА НовостиЗарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
Зарема Мусаева во время вынесения приговора в суде в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Осужденной жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по новому уголовному делу вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: она якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
Ранее сообщалось, что против Заремы Мусаевой возбуждено новое уголовное дело по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". По информации ее адвоката, Мусаева не знает о чем идет речь, ничего противоправного она не совершала. По данным Савина, у женщины инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. Как сообщил Савин, срок заключения Мусаевой по первому приговору истекает в марте 2025 года.
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По словам Савина, во вторник ему удалось ознакомиться с материалами уголовного дела своей подзащитной.
"Вменяется то, что Мусаева 25.10.2024 года, возвращаясь с лечения из дневного стационара республиканского эндокринологического диспансера, находилась в одной машине с сотрудником колонии, в которой она отбывает наказание, нанесла ему удар ладонью в области шеи и сорвала погон с форменной куртки. Согласно проведенной экспертизе, лицу, в отношении которого было применено насилие, не причинено никакого вреда здоровью", - сообщил РИА Новости Савин.
Комментарием ФСИН России, а также других правоохранительных органов по поводу данной ситуации РИА Новости пока не располагает.
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В июле прошлого года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
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