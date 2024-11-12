https://ria.ru/20241112/moskva-1983355836.html
В новой Москве нашли тело женщины на детской площадке
В новой Москве нашли тело женщины на детской площадке - РИА Новости, 12.11.2024
В новой Москве нашли тело женщины на детской площадке
Уголовное дело об убийстве возбуждено в новой Москве, где нашли тело женщины на детской площадке, сообщает СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:24
2024-11-12T17:24
2024-11-12T18:14
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в новой Москве, где нашли тело женщины на детской площадке, сообщает СК в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке. "По результатам проведенных проверочных мероприятий следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. В рамках расследования уголовного дела допрашиваются соседи и родственники убитой, изучаются записи с камер видеонаблюдения, органу дознания дано поручение на установление возможных свидетелей преступления. "Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего", - добавил СК.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая работала в банке.
https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946813051.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В новой Москве нашли тело женщины на детской площадке
В новой Москве возбудили дело после обнаружения тела женщины на детской площадке
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Уголовное дело об убийстве возбуждено в новой Москве, где нашли тело женщины на детской площадке, сообщает СК в Telegram
-канале.
Ранее ведомство сообщало, что тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке.
"По результатам проведенных проверочных мероприятий следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК России
по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. В рамках расследования уголовного дела допрашиваются соседи и родственники убитой, изучаются записи с камер видеонаблюдения, органу дознания дано поручение на установление возможных свидетелей преступления.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего", - добавил СК.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибшая работала в банке.