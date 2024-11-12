Рейтинг@Mail.ru
Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/moskva-1983283953.html
Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение
Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.11.2024
Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение
Пассажиру московского метро, ударившему мужчину, который впоследствии скончался в больнице, предъявлено обвинение, он арестован, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:01
2024-11-12T14:01
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажиру московского метро, ударившему мужчину, который впоследствии скончался в больнице, предъявлено обвинение, он арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее столичная прокуратура сообщала, что пассажир московского метро в ходе конфликта ударил мужчину, тот скончался спустя несколько дней в больнице, уголовное дело передано в СК. По информации ведомства, в переходе со станции "Марксистская" на "Таганскую" между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого агрессивно настроенный мужчина отправил оппонента в нокаут. "Ранее в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html
https://ria.ru/20241026/metro-1980258766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение

СК: мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажиру московского метро, ударившему мужчину, который впоследствии скончался в больнице, предъявлено обвинение, он арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что пассажир московского метро в ходе конфликта ударил мужчину, тот скончался спустя несколько дней в больнице, уголовное дело передано в СК. По информации ведомства, в переходе со станции "Марксистская" на "Таганскую" между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого агрессивно настроенный мужчина отправил оппонента в нокаут.
Падение мужчины на пути в метро Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и упал с платформы в метро
7 ноября, 13:37
"Ранее в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Нападение на пассажирку метро в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Мужчина жестоко избил пассажирку в московском метро
26 октября, 15:03
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала