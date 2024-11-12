https://ria.ru/20241112/moskva-1983283953.html

Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение

Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение - РИА Новости, 12.11.2024

Мужчине, ударившему пассажира в московском метро, предъявили обвинение

Пассажиру московского метро, ударившему мужчину, который впоследствии скончался в больнице, предъявлено обвинение, он арестован, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:01

2024-11-12T14:01

2024-11-12T14:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пассажиру московского метро, ударившему мужчину, который впоследствии скончался в больнице, предъявлено обвинение, он арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. Ранее столичная прокуратура сообщала, что пассажир московского метро в ходе конфликта ударил мужчину, тот скончался спустя несколько дней в больнице, уголовное дело передано в СК. По информации ведомства, в переходе со станции "Марксистская" на "Таганскую" между двумя пассажирами возник конфликт, в ходе которого агрессивно настроенный мужчина отправил оппонента в нокаут. "Ранее в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК фигуранту предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

https://ria.ru/20241107/peterburg-1982413533.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)