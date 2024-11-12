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В квартале московского района Коньково завершили благоустройство
В квартале московского района Коньково завершили благоустройство - РИА Новости, 12.11.2024
В квартале московского района Коньково завершили благоустройство
Благоустройство завершили в квартале на юго-западе Москвы, специалисты привели в порядок территорию в районе Коньково, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:07
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Благоустройство завершили в квартале на юго-западе Москвы, специалисты привели в порядок территорию в районе Коньково, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство в квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая в районе Коньково, ЮЗАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты обустроили там удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, обновили оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок. "В реконструированном спортивном кластере на улице Генерала Антонова обновили поле для футбола и площадку для волейбола, установили различные силовые и кардиотренажеры, комплексы с турниками и лестницами для воркаута, столы для настольного тенниса. Рядом разместили удобную велопарковку", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что недалеко от Деревлевского пруда специалисты оборудовали несколько детских площадок. Так, работы прошли рядом с домом 20, корпусом 2 на улице Введенского, у дома 8 на улице Генерала Антонова, на площадке между домом 8 на улице Генерала Антонова и домом 20, корпусом 1 на улице Введенского. Также в ходе благоустройства возле Деревлевского пруда появилась зона для тихого отдыха с амфитеатром, парковыми качелями и смотровой площадкой, рассказали в ведомстве. "Возле пруда и на пути к станции метро обновили покрытие пешеходных дорожек, а в местах перепадов высот заменили лестничные спуски. Возле станции появились удобные круглые лавочки. Рядом с ними расставили необычные арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева", - добавили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20241112/progulki-1983040633.html
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Благоустройство завершили в квартале на юго-западе Москвы, специалисты привели в порядок территорию в районе Коньково, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства.
"Завершили благоустройство в квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая в районе Коньково, ЮЗАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты обустроили там удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, обновили оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок.
"В реконструированном спортивном кластере на улице Генерала Антонова обновили поле для футбола и площадку для волейбола, установили различные силовые и кардиотренажеры, комплексы с турниками и лестницами для воркаута, столы для настольного тенниса. Рядом разместили удобную велопарковку", - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что недалеко от Деревлевского пруда специалисты оборудовали несколько детских площадок. Так, работы прошли рядом с домом 20, корпусом 2 на улице Введенского, у дома 8 на улице Генерала Антонова, на площадке между домом 8 на улице Генерала Антонова и домом 20, корпусом 1 на улице Введенского.
Также в ходе благоустройства возле Деревлевского пруда появилась зона для тихого отдыха с амфитеатром, парковыми качелями и смотровой площадкой, рассказали в ведомстве.
"Возле пруда и на пути к станции метро обновили покрытие пешеходных дорожек, а в местах перепадов высот заменили лестничные спуски. Возле станции появились удобные круглые лавочки. Рядом с ними расставили необычные арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева", - добавили в сообщении.