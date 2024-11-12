https://ria.ru/20241112/moskva-1983232950.html

В квартале московского района Коньково завершили благоустройство

В квартале московского района Коньково завершили благоустройство - РИА Новости, 12.11.2024

В квартале московского района Коньково завершили благоустройство

Благоустройство завершили в квартале на юго-западе Москвы, специалисты привели в порядок территорию в районе Коньково, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:07

2024-11-12T10:07

2024-11-12T10:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983231943_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_47eba3e0e67541d313cae8d888b53178.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Благоустройство завершили в квартале на юго-западе Москвы, специалисты привели в порядок территорию в районе Коньково, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Завершили благоустройство в квартале между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая в районе Коньково, ЮЗАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты обустроили там удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, обновили оснащение 12 детских и пяти спортивных площадок. "В реконструированном спортивном кластере на улице Генерала Антонова обновили поле для футбола и площадку для волейбола, установили различные силовые и кардиотренажеры, комплексы с турниками и лестницами для воркаута, столы для настольного тенниса. Рядом разместили удобную велопарковку", - пояснили в ведомстве. Уточняется, что недалеко от Деревлевского пруда специалисты оборудовали несколько детских площадок. Так, работы прошли рядом с домом 20, корпусом 2 на улице Введенского, у дома 8 на улице Генерала Антонова, на площадке между домом 8 на улице Генерала Антонова и домом 20, корпусом 1 на улице Введенского. Также в ходе благоустройства возле Деревлевского пруда появилась зона для тихого отдыха с амфитеатром, парковыми качелями и смотровой площадкой, рассказали в ведомстве. "Возле пруда и на пути к станции метро обновили покрытие пешеходных дорожек, а в местах перепадов высот заменили лестничные спуски. Возле станции появились удобные круглые лавочки. Рядом с ними расставили необычные арт-объекты в виде лепестков из металла и дерева", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241112/progulki-1983040633.html

https://realty.ria.ru/20241112/oek-1983052471.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы