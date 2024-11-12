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В Москве на детской площадке нашли тело женщины - РИА Новости, 12.11.2024
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10:06 12.11.2024 (обновлено: 11:18 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/moskva-1983232633.html
В Москве на детской площадке нашли тело женщины
В Москве на детской площадке нашли тело женщины - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве на детской площадке нашли тело женщины
Тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:06
2024-11-12T11:18
происшествия
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россия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. "На территории новой Москвы обнаружено тело женщины с повреждениями в области головы", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве на детской площадке нашли тело женщины

В новой Москве на детской площадке нашли тело женщины с травмой головы

© Фото : ГСУ СК России по г. Москве/TelegramДетская площадка в Москве, на которой нашли тело женщины
Детская площадка в Москве, на которой нашли тело женщины - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве/Telegram
Детская площадка в Москве, на которой нашли тело женщины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
"На территории новой Москвы обнаружено тело женщины с повреждениями в области головы", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
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