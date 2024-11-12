https://ria.ru/20241112/moskva-1983232633.html

В Москве на детской площадке нашли тело женщины

В Москве на детской площадке нашли тело женщины - РИА Новости, 12.11.2024

В Москве на детской площадке нашли тело женщины

Тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:06

2024-11-12T10:06

2024-11-12T11:18

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Тело женщины с травмой головы нашли в новой Москве на детской площадке, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. "На территории новой Москвы обнаружено тело женщины с повреждениями в области головы", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240318/mladenets-1934015216.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)