https://ria.ru/20241112/moskva-1983227060.html

Производители Москвы увеличивают выпуск и ассортимент полезных продуктов

Производители Москвы увеличивают выпуск и ассортимент полезных продуктов - РИА Новости, 12.11.2024

Производители Москвы увеличивают выпуск и ассортимент полезных продуктов

Благодаря помощи города с января по сентябрь этого года московские компании, работающие в сфере пищепрома, выпустили более тридцати тысяч тонн сыра и творога,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:00

2024-11-12T10:00

2024-11-12T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Благодаря помощи города с января по сентябрь этого года московские компании, работающие в сфере пищепрома, выпустили более тридцати тысяч тонн сыра и творога, почти 34 млн банок овощных и фруктовых соков и свыше 700 тонн зерновых продуктов для завтрака, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва заинтересована в непрерывном развитии пищевой промышленности. Для этого в столице разработан набор эффективных инструментов. Например, 24 производителям присвоен статус промышленного комплекса, значительно снижающий налоговую нагрузку. Кроме того, в ТиНАО формируется крупный пищевой кластер, включающий даже вертикальные фермы для выращивания овощей и зелени" – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что благодаря реализации проекта в городе появится более 11 тысяч новых рабочих мест, а также будет значительно увеличен выпуск молочных, кондитерских, мясных и других продуктов.В частности, московский производитель Yozh производит 35 наименований натурных пирожных, тортов и сэндвичей, постоянно расширяя ассортимент. До конца этого года компания планирует добавить еще 10 позиций, в том числе, кето-сырники и кето-запеканку на миндальной муке с сиропом топинамбура. Их продажи уже стартовали.По словам генерального директора компании Ренаты Ямбаевой, с января объем продаж вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе потребителя к такой продукции."Например, новая линейка готовых завтраков из творога пользуется спросом благодаря нежному вкусу и низкому содержанию углеводов", – цитирует пресс-служба ДИПП Ямбаеву.Компания "НУТТИС" начала производить 14 видов натуральных низкокалорийных протеиновых батончиков без сахара со вкусом арахисовой пасты, яблочного пирога, чизкейка и др."Другой хлеб" выпускает безглютеновые бельгийские вафли и хлеб для диетического питания без добавления молока, рафинированного масла, сахара, сои, дрожжей и искусственных красителей. С января производитель изготовил более 195 тысяч позиций, что более чем на 20% превышает показатели того же периода прошлого года.В Москве реализуется комплекс мер, которые направленны на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. Так, местные производители могут воспользоваться свыше чем 20 системными городскими мерами поддержки. Например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов, напомнили в департаменте.

https://ria.ru/20241106/promtekhnopark-1982122276.html

https://ria.ru/20241111/liksutov-1983040026.html

https://ria.ru/20241111/forum-1983074187.html

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москва, анатолий гарбузов