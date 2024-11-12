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В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей - РИА Новости, 12.11.2024
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09:50 12.11.2024 (обновлено: 12:15 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей
Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:50
2024-11-12T12:15
происшествия
россия
москва
ирина волк
московский уголовный розыск
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В 2021-2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода", — говорится в публикации.На полученные кредиты они покупали дорогие машины и перепродавали их в российских регионах и странах ближнего зарубежья. Возвращать деньги банкам аферисты не собирались.Криминальную схему раскрыли сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска.Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества и участие в нем". Зафиксировано более 20 преступлений, ущерб причинен 11 банкам.Задержаны 18 человек, еще двоих объявили в федеральный розыск.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, московский уголовный розыск
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский уголовный розыск
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей

В Москве задержали 18 человек за аферы с автокредитами на 100 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"В 2021-2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода", — говорится в публикации.
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На полученные кредиты они покупали дорогие машины и перепродавали их в российских регионах и странах ближнего зарубежья. Возвращать деньги банкам аферисты не собирались.
Криминальную схему раскрыли сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества и участие в нем". Зафиксировано более 20 преступлений, ущерб причинен 11 банкам.
Задержаны 18 человек, еще двоих объявили в федеральный розыск.
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ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМосковский уголовный розыск
 
 
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