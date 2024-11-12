https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html

В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей

В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей - РИА Новости, 12.11.2024

В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей

Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:50

2024-11-12T09:50

2024-11-12T12:15

происшествия

россия

москва

ирина волк

московский уголовный розыск

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В 2021-2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода", — говорится в публикации.На полученные кредиты они покупали дорогие машины и перепродавали их в российских регионах и странах ближнего зарубежья. Возвращать деньги банкам аферисты не собирались.Криминальную схему раскрыли сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска.Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества и участие в нем". Зафиксировано более 20 преступлений, ущерб причинен 11 банкам.Задержаны 18 человек, еще двоих объявили в федеральный розыск.

https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, ирина волк, московский уголовный розыск