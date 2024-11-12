https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей
Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:50
2024-11-12T09:50
2024-11-12T12:15
происшествия
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москва
ирина волк
московский уголовный розыск
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полиция раскрыла схему хищений денег у банков через автокредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В 2021-2022 годах злоумышленники обращались в финансовые организации для получения автокредитов, предоставляя фиктивные документы, подтверждающие их трудовую деятельность и уровень дохода", — говорится в публикации.На полученные кредиты они покупали дорогие машины и перепродавали их в российских регионах и странах ближнего зарубежья. Возвращать деньги банкам аферисты не собирались.Криминальную схему раскрыли сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска.Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Организация преступного сообщества и участие в нем". Зафиксировано более 20 преступлений, ущерб причинен 11 банкам.Задержаны 18 человек, еще двоих объявили в федеральный розыск.
https://ria.ru/20241030/komi-1980862790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ирина волк, московский уголовный розыск
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский уголовный розыск
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей
В Москве задержали 18 человек за аферы с автокредитами на 100 миллионов рублей