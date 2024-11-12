https://ria.ru/20241112/mordoviya-1983276084.html
Глава Мордовии назвал агропромышленный комплекс флагманом экономики региона
Глава Мордовии назвал агропромышленный комплекс флагманом экономики региона - РИА Новости, 12.11.2024
Глава Мордовии назвал агропромышленный комплекс флагманом экономики региона
Глава Мордовии Артем Здунов назвал агропромышленный комплекс флагманом экономики республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:23
2024-11-12T13:23
2024-11-12T13:23
республика мордовия
саранск
россия
артем здунов
иннопрактика
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов назвал агропромышленный комплекс флагманом экономики республики, сообщает пресс-служба главы региона. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в Саранске 11 ноября. Приветствуя участников мероприятия, Здунов подчеркнул, что День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – главный праздник в республике. "Так сложилось в нашей экономике, что ее флагман – это агропромышленный комплекс. Больше 10 лет подряд мы показываем убедительный рост в этой отрасли. В подтверждение этого могу сказать, что по предварительным итогам текущего года, в республике планируется произвести сельхозпродукции на сумму свыше 127 миллиардов рублей с ростом к прошлому году на 9%", - цитирует пресс-служба слова руководителя региона. Отмечается, что несмотря на негативное влияние погоды, в этом году удалось собрать 1,4 миллиона тонн зерна при урожайности свыше 30 центнеров с гектара – это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Собрано более 1 миллиона тонн сахарной свеклы при урожайности 412 центнеров с гектара – четвертое место в ПФО. Обеспечены необходимые запасы для производства сахара. Наращиваются объемы импортозамещения и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс, по овощной продукции. Глава Мордовии обозначил важные направления работы: необходимо повышать уровень технологического суверенитета в АПК – наращивать собственные научно-производственные возможности в селекции, генетике, семеноводстве, производстве оборудования и техники. В этом году у республики появился сильный партнер в данном направлении – Фонд "Иннопрактика". Важно расширять и применение цифровых технологий – это положительно влияет на увеличение производственных показателей. Было отмечено, что Мордовия удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции. Это позволяет сохранять доступные цены на продукты питания для жителей – в Мордовии одна из самых низких по стоимости потребительских корзин (на 18% дешевле, чем в среднем по стране). В регионе сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов общей стоимостью более 30 миллиардов рублей. Наращивается и господдержка села – 2,9 миллиарда рублей привлечено в текущем году. "Важнейшее направление – участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий", инициированной президентом России. В этом году ведется строительство 55 объектов (домов культуры, детских садов, спортивных сооружений и дорог) на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Все это напрямую влияет на качество жизни сельских жителей", - отмечается в сообщении. Глава Мордовии отметил, что основная задача, которая стоит перед отраслью, – обеспеченность кадрами. Сейчас она решается совместно с федеральным центром. "Важно, чтобы люди приезжали на село. Надо работать с людьми: мы должны делами доказывать, что жить на селе можно с комфортом", - подчеркнул Здунов.
https://ria.ru/20241107/mordovija-1982541946.html
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саранск, россия, артем здунов, иннопрактика, республика мордовия
Республика Мордовия, Саранск, Россия, Артем Здунов, Иннопрактика, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов назвал агропромышленный комплекс флагманом экономики республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялось в Саранске
11 ноября. Приветствуя участников мероприятия, Здунов подчеркнул, что День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – главный праздник в республике.
"Так сложилось в нашей экономике, что ее флагман – это агропромышленный комплекс. Больше 10 лет подряд мы показываем убедительный рост в этой отрасли. В подтверждение этого могу сказать, что по предварительным итогам текущего года, в республике планируется произвести сельхозпродукции на сумму свыше 127 миллиардов рублей с ростом к прошлому году на 9%", - цитирует пресс-служба слова руководителя региона.
Отмечается, что несмотря на негативное влияние погоды, в этом году удалось собрать 1,4 миллиона тонн зерна при урожайности свыше 30 центнеров с гектара – это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Собрано более 1 миллиона тонн сахарной свеклы при урожайности 412 центнеров с гектара – четвертое место в ПФО. Обеспечены необходимые запасы для производства сахара. Наращиваются объемы импортозамещения и по другим культурам, таким как соя, подсолнечник, рапс, по овощной продукции.
Глава Мордовии обозначил важные направления работы: необходимо повышать уровень технологического суверенитета в АПК – наращивать собственные научно-производственные возможности в селекции, генетике, семеноводстве, производстве оборудования и техники. В этом году у республики появился сильный партнер в данном направлении – Фонд "Иннопрактика
". Важно расширять и применение цифровых технологий – это положительно влияет на увеличение производственных показателей.
Было отмечено, что Мордовия удерживает лидирующие позиции по производству основных видов продукции. Это позволяет сохранять доступные цены на продукты питания для жителей – в Мордовии одна из самых низких по стоимости потребительских корзин (на 18% дешевле, чем в среднем по стране). В регионе сейчас реализуется 13 крупных инвестпроектов общей стоимостью более 30 миллиардов рублей. Наращивается и господдержка села – 2,9 миллиарда рублей привлечено в текущем году.
"Важнейшее направление – участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий", инициированной президентом России
. В этом году ведется строительство 55 объектов (домов культуры, детских садов, спортивных сооружений и дорог) на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Все это напрямую влияет на качество жизни сельских жителей", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии отметил, что основная задача, которая стоит перед отраслью, – обеспеченность кадрами. Сейчас она решается совместно с федеральным центром. "Важно, чтобы люди приезжали на село. Надо работать с людьми: мы должны делами доказывать, что жить на селе можно с комфортом", - подчеркнул Здунов.