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В Молдавии обнаружили еще один беспилотник - РИА Новости, 12.11.2024
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18:16 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/moldaviya-1983372102.html
В Молдавии обнаружили еще один беспилотник
В Молдавии обнаружили еще один беспилотник - РИА Новости, 12.11.2024
В Молдавии обнаружили еще один беспилотник
Полиция Молдавии сообщила во вторник, что в районе Криуляны на востоке страны был обнаружен еще один беспилотник. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:16
2024-11-12T18:16
в мире
молдавия
михай попшой
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила во вторник, что в районе Криуляны на востоке страны был обнаружен еще один беспилотник. В минувшие выходные в Молдавии были обнаружены два беспилотника. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники якобы были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан. "Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан", - сообщается в Telegram-канале полиции. На месте происшествия работают все специализированные службы, сотрудникам Центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы предстоит провести комплексное обследование дрона.
https://ria.ru/20241110/moldaviya-1982969516.html
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в мире, молдавия, михай попшой, майя санду
В мире, Молдавия, Михай Попшой, Майя Санду
В Молдавии обнаружили еще один беспилотник

Полиция в Молдавии сообщила об обнаружении еще одного беспилотника

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции
Автомобиль молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила во вторник, что в районе Криуляны на востоке страны был обнаружен еще один беспилотник.
В минувшие выходные в Молдавии были обнаружены два беспилотника. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники якобы были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан.
"Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан", - сообщается в Telegram-канале полиции. На месте происшествия работают все специализированные службы, сотрудникам Центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы предстоит провести комплексное обследование дрона.
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В миреМолдавияМихай ПопшойМайя Санду
 
 
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