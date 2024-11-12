В Молдавии обнаружили еще один беспилотник
Полиция в Молдавии сообщила об обнаружении еще одного беспилотника
© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила во вторник, что в районе Криуляны на востоке страны был обнаружен еще один беспилотник.
В минувшие выходные в Молдавии были обнаружены два беспилотника. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что беспилотники якобы были российскими, при этом он не предоставил никаких доказательств. Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что найденные на территории страны дроны не представляют опасности для граждан.
"Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан", - сообщается в Telegram-канале полиции. На месте происшествия работают все специализированные службы, сотрудникам Центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы предстоит провести комплексное обследование дрона.
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