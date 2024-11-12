https://ria.ru/20241112/moldaviya-1983330520.html

МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии

МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии - РИА Новости, 12.11.2024

МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии

Временного поверенного в делах Грузии в Кишиневе вызвали в молдавский МИД из-за призывов грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе расследовать... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:18

2024-11-12T16:18

2024-11-12T16:55

в мире

грузия

молдавия

майя санду

ираклий кобахидзе

кишинев

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Временного поверенного в делах Грузии в Кишиневе вызвали в молдавский МИД из-за призывов грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе расследовать президентские выборы в Молдавии, сообщила пресс-служба ведомства."Временный поверенный в делах Грузии в Молдавии Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдавии", — говорится в релизе.Дипломату заявили о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой грузинский политик публично прокомментировал избирательные процессы в Молдавии и ее путь к евроинтеграции. В МИД отметили, что в отношениях между двумя странами должны преобладать сотрудничество и дружба.Так в Кишиневе отреагировали на слова Кобахидзе о том, что если нужно расследовать проведение выборов, то начать следует с Молдавии, а не Грузии. Об этом он заявил в ответ на требование оппозиции провести международное расследование парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".В Молдавии действующий президент и прозападный политик Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства, который прошел 3 ноября. Ее соперником был экс-генпрокурор и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Избиратели внутри республики отдали предпочтение Стояногло — 51,19% против 48,81% у Санду. Но после обработки протоколов с зарубежных участков победила Санду с итоговым результатом 55,33%.Первый тур прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России, где проживают более полумиллиона граждан Молдавии, действовало всего два избирательных участка, на которые привезли десять тысяч бюллетеней. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, работали 60 участков, в США на 90 тысяч выделили 17 участков и предоставили возможность голосования по почте.

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981902504.html

https://ria.ru/20241107/moldaviya-1982459304.html

грузия

молдавия

кишинев

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в мире, грузия, молдавия, майя санду, ираклий кобахидзе, кишинев, александр стояногло