МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах Грузии
В МИД Молдавии вызвали поверенного в делах Грузии из-за призыва проверить выборы
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Временного поверенного в делах Грузии в Кишиневе вызвали в молдавский МИД из-за призывов грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе расследовать президентские выборы в Молдавии, сообщила пресс-служба ведомства.
"Временный поверенный в делах Грузии в Молдавии Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдавии", — говорится в релизе.
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Дипломату заявили о глубоком недовольстве молдавской стороны искаженной и непоследовательной манерой, в которой грузинский политик публично прокомментировал избирательные процессы в Молдавии и ее путь к евроинтеграции. В МИД отметили, что в отношениях между двумя странами должны преобладать сотрудничество и дружба.
Так в Кишиневе отреагировали на слова Кобахидзе о том, что если нужно расследовать проведение выборов, то начать следует с Молдавии, а не Грузии. Об этом он заявил в ответ на требование оппозиции провести международное расследование парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".
В Молдавии действующий президент и прозападный политик Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства, который прошел 3 ноября. Ее соперником был экс-генпрокурор и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Избиратели внутри республики отдали предпочтение Стояногло — 51,19% против 48,81% у Санду. Но после обработки протоколов с зарубежных участков победила Санду с итоговым результатом 55,33%.
Первый тур прошел 20 октября. Он сопровождался попытками властей ограничить доступ оппозиции к голосованию: только в Румынии и других странах ЕС зарегистрировано около 700 подобных случаев. В России, где проживают более полумиллиона граждан Молдавии, действовало всего два избирательных участка, на которые привезли десять тысяч бюллетеней. В то время как в Италии, где живут около 200 тысяч молдаван, работали 60 участков, в США на 90 тысяч выделили 17 участков и предоставили возможность голосования по почте.