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Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям - РИА Новости, 12.11.2024
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12:41 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/moldavija-1983263611.html
Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям
Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям - РИА Новости, 12.11.2024
Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти готовят республику к "воцарению" европейских корпораций. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:41
2024-11-12T12:41
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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти готовят республику к "воцарению" европейских корпораций. "Молдавию готовят к распилу. Делегация продажных чиновников и депутатов нашей страны ездила в Германию, чтобы изучить закон о лоббистской деятельности. Этот закон — обязательное условие для вступления в Евросоюз. Он нужен ЕС для продвижения интересов западного бизнеса на территории Молдавии", - написал Шор в соцсетях. По его словам, аналогичный закон уже принят на Украине. В результате там была легализована экономическая оккупация страны Западом. "После вступления Молдавии в ЕС европейцы будут скупать наш чернозем без ограничений. На молдавской земле воцарятся европейские корпорации, которые установят тут свое крепостное право. Наши фермеры, выросшие на этой земле, станут их батраками. Мы будем разорваны по кускам. Самым плодородным кускам земли. (Президент Майя – ред.) Санду здесь для того, чтобы подготовить почву", - подчеркнул Шор. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Судьи Конституционного суда Сергей Цуркан и Владимир Цуркан не поддержали решение остальных коллег по этому вопросу и выступили с особым мнением.
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в мире, молдавия, германия, украина, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Германия, Украина, Илан Шор, Евросоюз
Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям

Лидер "Победы" Шор: Молдавию готовят к воцарению европейских корпораций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти готовят республику к "воцарению" европейских корпораций.
"Молдавию готовят к распилу. Делегация продажных чиновников и депутатов нашей страны ездила в Германию, чтобы изучить закон о лоббистской деятельности. Этот закон — обязательное условие для вступления в Евросоюз. Он нужен ЕС для продвижения интересов западного бизнеса на территории Молдавии", - написал Шор в соцсетях.
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По его словам, аналогичный закон уже принят на Украине. В результате там была легализована экономическая оккупация страны Западом.
«
"После вступления Молдавии в ЕС европейцы будут скупать наш чернозем без ограничений. На молдавской земле воцарятся европейские корпорации, которые установят тут свое крепостное право. Наши фермеры, выросшие на этой земле, станут их батраками. Мы будем разорваны по кускам. Самым плодородным кускам земли. (Президент Майя – ред.) Санду здесь для того, чтобы подготовить почву", - подчеркнул Шор.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Судьи Конституционного суда Сергей Цуркан и Владимир Цуркан не поддержали решение остальных коллег по этому вопросу и выступили с особым мнением.
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