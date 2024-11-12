https://ria.ru/20241112/moldavija-1983263611.html

Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям

Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям - РИА Новости, 12.11.2024

Лидер блока "Победа" уверен, что Молдавию готовят к продаже по частям

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти готовят республику к "воцарению" европейских корпораций. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:41

2024-11-12T12:41

2024-11-12T12:41

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КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор считает, что власти готовят республику к "воцарению" европейских корпораций. "Молдавию готовят к распилу. Делегация продажных чиновников и депутатов нашей страны ездила в Германию, чтобы изучить закон о лоббистской деятельности. Этот закон — обязательное условие для вступления в Евросоюз. Он нужен ЕС для продвижения интересов западного бизнеса на территории Молдавии", - написал Шор в соцсетях. По его словам, аналогичный закон уже принят на Украине. В результате там была легализована экономическая оккупация страны Западом. "После вступления Молдавии в ЕС европейцы будут скупать наш чернозем без ограничений. На молдавской земле воцарятся европейские корпорации, которые установят тут свое крепостное право. Наши фермеры, выросшие на этой земле, станут их батраками. Мы будем разорваны по кускам. Самым плодородным кускам земли. (Президент Майя – ред.) Санду здесь для того, чтобы подготовить почву", - подчеркнул Шор. Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Глава КС Домника Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: "подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова", "объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября. Судьи Конституционного суда Сергей Цуркан и Владимир Цуркан не поддержали решение остальных коллег по этому вопросу и выступили с особым мнением.

https://ria.ru/20241111/vlakh-1983035494.html

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, германия, украина, илан шор, евросоюз