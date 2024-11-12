https://ria.ru/20241112/minzdrav-1983317352.html

Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками

Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками - РИА Новости, 12.11.2024

Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками

Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:50

2024-11-12T15:50

2024-11-12T15:50

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150871/74/1508717444_0:281:5049:3121_1920x0_80_0_0_ecac9d345416948914226e7b03a20cf0.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил журналистам представитель ведомства. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на отца больного ребенка, что девочка находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону, у нее отказали почки, и ее необходимо подключить к аппарату диализа. По данным СМИ, такого аппарата в ростовской больнице нет, как нет и реанимобиля с необходимым для перевозки оборудованием. Представитель минздрава региона заявил, что министерство в курсе ситуации с ребенком. "Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций", - сказал он.

https://ria.ru/20240914/jakutija-1972704429.html

https://ria.ru/20241015/antalja-1978150631.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростовская область, ростов-на-дону, происшествия