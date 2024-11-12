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Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками - РИА Новости, 12.11.2024
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15:50 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/minzdrav-1983317352.html
Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками
Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками - РИА Новости, 12.11.2024
Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками
Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:50
2024-11-12T15:50
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил журналистам представитель ведомства. Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на отца больного ребенка, что девочка находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону, у нее отказали почки, и ее необходимо подключить к аппарату диализа. По данным СМИ, такого аппарата в ростовской больнице нет, как нет и реанимобиля с необходимым для перевозки оборудованием. Представитель минздрава региона заявил, что министерство в курсе ситуации с ребенком. "Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций", - сказал он.
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Происшествия
Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками

Ростовский минздрав: девочке с отказавшими почками оказывают необходимую помощь

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкПациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре
Пациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Пациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил журналистам представитель ведомства.
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на отца больного ребенка, что девочка находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону, у нее отказали почки, и ее необходимо подключить к аппарату диализа. По данным СМИ, такого аппарата в ростовской больнице нет, как нет и реанимобиля с необходимым для перевозки оборудованием.
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Представитель минздрава региона заявил, что министерство в курсе ситуации с ребенком.
"Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций", - сказал он.
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