Ростовский минздрав отреагировал на случай с девочкой с отказавшими почками
Ростовский минздрав: девочке с отказавшими почками оказывают необходимую помощь
© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкПациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре
Пациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Минздрав Ростовской области в курсе ситуации девочки, у которой отказали почки, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи, заявил журналистам представитель ведомства.
Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на отца больного ребенка, что девочка находится в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону, у нее отказали почки, и ее необходимо подключить к аппарату диализа. По данным СМИ, такого аппарата в ростовской больнице нет, как нет и реанимобиля с необходимым для перевозки оборудованием.
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Представитель минздрава региона заявил, что министерство в курсе ситуации с ребенком.
"Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также все необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа, есть на базе областных медицинских организаций", - сказал он.