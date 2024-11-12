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Последний котел по краевой программе в 2024 г смонтировали в Минусинске - РИА Новости, 12.11.2024
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13:30 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/minusinsk-1983277490.html
Последний котел по краевой программе в 2024 г смонтировали в Минусинске
Последний котел по краевой программе в 2024 г смонтировали в Минусинске - РИА Новости, 12.11.2024
Последний котел по краевой программе в 2024 г смонтировали в Минусинске
Монтаж последнего котла из двухсот установленных в 2024 году по краевой программе перевода частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы завершили в РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:30
2024-11-12T13:30
минусинск
красноярский край
жкх
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Монтаж последнего котла из двухсот установленных в 2024 году по краевой программе перевода частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы завершили в городе Минусинске Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на краевое министерство экологии. "В Минусинске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твёрдотопливные котлы. Теперь с помощью более экологичных отопительных систем тепло поступает в дома двухсот минусинцев", – говорится в сообщении. Уточняется, что подрядные организации выполнили всю работу за счет краевого бюджета. Южная столица края – участник федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". До 2030 года как минимум восемь тысяч домовладений минусинцев переведут на более экологичные виды топлива. В этом году правительство региона выделило 110 миллионов рублей на комплексное изменение экологической обстановки в Минусинске. Горожанам, которые имеют льготы, помогли перейти с угольной генерации на твердотопливные котлы с автоматической подачей пеллет или на электроотопление. "Это первый и очень важный шаг по улучшению экологической обстановки в Минусинске. В следующем году не только запланируем вдвое больше средств на реализацию программы, но и расширим список льготных категорий, которым будет доступна субсидия", – приводятся в сообщении слова министра экологии края Владимира Часовитина.
https://ria.ru/20241109/krasnoyark-1982833635.html
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минусинск
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минусинск, красноярский край, жкх
Минусинск, Красноярский край, ЖКХ

Последний котел по краевой программе в 2024 г смонтировали в Минусинске

© Fotolia / Andrey ShevchenkoЗдание администрации Красноярского края
Здание администрации Красноярского края - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Здание администрации Красноярского края. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 ноя – РИА Новости. Монтаж последнего котла из двухсот установленных в 2024 году по краевой программе перевода частных домов на автоматизированные твердотопливные котлы завершили в городе Минусинске Красноярского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на краевое министерство экологии.
"В Минусинске завершилась программа на 2024 год по бесплатному переводу частных домов на автоматизированные твёрдотопливные котлы. Теперь с помощью более экологичных отопительных систем тепло поступает в дома двухсот минусинцев", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что подрядные организации выполнили всю работу за счет краевого бюджета.
Южная столица края – участник федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". До 2030 года как минимум восемь тысяч домовладений минусинцев переведут на более экологичные виды топлива. В этом году правительство региона выделило 110 миллионов рублей на комплексное изменение экологической обстановки в Минусинске. Горожанам, которые имеют льготы, помогли перейти с угольной генерации на твердотопливные котлы с автоматической подачей пеллет или на электроотопление.
"Это первый и очень важный шаг по улучшению экологической обстановки в Минусинске. В следующем году не только запланируем вдвое больше средств на реализацию программы, но и расширим список льготных категорий, которым будет доступна субсидия", – приводятся в сообщении слова министра экологии края Владимира Часовитина.
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