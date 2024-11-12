https://ria.ru/20241112/minullina-1983332543.html

Глава АИР: "Ростки" дают синергетический эффект партнерству России и Китая

Глава АИР: "Ростки" дают синергетический эффект партнерству России и Китая - РИА Новости, 12.11.2024

Глава АИР: "Ростки" дают синергетический эффект партнерству России и Китая

Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани с 13 по 15 ноября. О том, насколько... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:25

2024-11-12T16:25

2024-11-12T17:03

интервью

китай

россия

республика татарстан

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Второй международный экономический форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" пройдет в Казани с 13 по 15 ноября. О том, насколько востребованной для развития сотрудничества на уровне регионов двух стран оказалась новая площадка в Казани, как шла подготовка к нынешнему форуму и что ждет его участников, рассказала в интервью РИА Новости руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.- Талия Ильгизовна, если коротко вспомнить первый форум, в нем приняли участие более семи тысяч человек из 25 стран и 57 регионов России, было подписано 21 соглашение. Вы говорили в прошлом году, что форум - своего рода тестовая площадка. Что показал тест?- Да, это была новая площадка, но уже с первого раза она собрала очень много людей. В прошлом году форум был признан успешным, поэтому было дано поручение сделать его ежегодным. В этом году проводим его во второй раз и, более того, мы уже видим перспективу на следующий год, у нас есть даже предварительные даты следующего форума - 12-13 ноября 2025 года.Прошлогодний форум показал, что это очень понятная площадка для межрегионального международного сотрудничества России и Китая. В России такой площадки, ориентированной именно на развитие сотрудничества субъектов РФ и провинций Китая, не было. Это хорошая возможность выстроить долгосрочные отношения с китайскими партнерами. И то, что данная площадка стала ежегодной, дает синергетический экономический эффект. Для Татарстана это новые контракты, новые партнеры, новые программы по линии промышленности, образования, здравоохранения, спорта, туризма.- Что изменилось за этот год - можно ли говорить о росте инвестиций, товарооборота Татарстана с Китаем? Может быть, татарстанским производителям удалось выйти на китайский рынок?- Мы в прошлом году очень сильно увеличили товарооборот с Китаем, он составил больше трех миллиардов долларов, в то время как по итогам 2022 года было 1,6 миллиарда долларов. За первое полугодие этого года товарооборот республики с КНР составил порядка 1,5 миллиарда долларов. При этом Китай впервые вышел на первое место по товарообороту среди торговых партнеров Татарстана - 58,8% всего импорта республики в первом полугодии 2024 года составляли поставки из Китая.То же самое можно сказать и по иностранным инвестициям - за шесть месяцев этого года Китай вышел у нас на первое место. Появились новые проекты с инвестициями из Китая, например, по производству бурильного оборудования, целлюлозы.Конечно, нельзя связывать это только с форумом "Ростки", но такие площадки помогают эффективно выстраивать контакты. За этот год у нас состоялось такое роуд-шоу по китайским провинциям: мы форматировал этот форум, рассказывали о нем и о республике, приглашали компании к сотрудничеству.Да, появились и новые татарстанские предприятия, которые за этот год вышли на китайский рынок. В частности, это предприятия обрабатывающей промышленности, нефтехимии, по производству сельхозпродукции, оборудования.Перспективными направлениями сотрудничества, на мой взгляд, являются логистика, продовольствие, туризм. В области медицинского оборудования нам надо хорошо поработать. Думаю, на следующий год мы более предметно зайдем в эту тему. Мы сегодня видим очень много импортного медицинского оборудования, и конечно, хотелось бы локализовать его производство в республике. Это хорошая ниша для импортозамещения.- Каким будет нынешний форум, расширилась ли его география, появились ли новые участники? Планируются ли к подписанию какие-то соглашения?- В этом году мы видим увеличение числа участников. В настоящее время у нас уже зарегистрированы представители 26 китайских провинций, в прошлом году их было 14. То есть, мы видим, что среди китайских провинций эта площадка стала популярной, практически в два раза больше стало участников из КНР с точки зрения географии. Российских регионов в прошлом году было 57, в этом году их уже 69, в том числе некоторые из них представлены на уровне губернаторов.В целом, если в прошлом году у нас было семь тысяч участников, в этом году мы ожидаем более 10 тысяч человек.Что касается соглашений, да, в прошлом году их было подписано 21. Наши предприятия успешно поставили оборудование, на которое были заключены договора, начали совместную проработку некоторых инициатив. На этот форум заявлено подписание уже большего количества соглашений - пока в оргкомитет форума их подано 25. Это соглашения в сферах образования, промышленности, ИТ, фармацевтики, туризма, между деловыми объединениями, по линии углубления побратимских связей и другие.К сожалению, из-за сложившейся ситуации на международном рынке многие предприятия перешли в режим информационной тишины, на нашей площадке проходит очень много закрытых переговоров, и часть соглашений носят закрытый характер. Данный тренд сохраняется и в этом году. Поэтому возможно, что подписанных на форуме соглашений о сотрудничестве будет больше. Рассчитываем, что это будут не просто меморандумы о намерениях, а договоры о конкретных сделках.- Какие ключевые мероприятия запланированы и какие новшества ждут участников и посетителей форума "Ростки" в этом году?- Начнем с того, что у нас очень много запросов от китайской стороны по посещению наших промышленных предприятий, например, "КАМАЗа", "Татнефти", Казанского вертолетного завода, сельскохозяйственных предприятий, в частности перерабатывающих. Многие хотят посетить Иннополис. И мы организуем такие промышленные экскурсии в зависимости от запросов.Непосредственно сам форум - это более 70 деловых сессий по таким основным направлениям, как промышленность, деловые объединения, сельское хозяйство, межгосударственный диалог, транспорт, финансы и инвестиции, информационные технологии, туризм и другим. И каждая из этих 70 сессий по-своему важна, представляет собой отдельное мероприятие, которое прорабатывалось в течение года с учетом пожеланий обеих сторон.Могу сказать, что в этом году, кроме непосредственно различных сфер экономики, мы сделали чуть больший акцент на молодежь, запланирована серьезная сессия по школьным обменам, например. Кроме того, усилилось направление производства сельхозтехники, строительных материалов, чего не было в прошлом году.Также в этом году в наш форум "Ростки" интегрирован форум "Ребус" (реновация, благоустройство, устойчивое строительство). Не секрет, что Китай преуспел в строительстве и с точки зрения строительных материалов, и с точки зрения возведения огромных магистралей, и с точки зрения территориального планирования, развития агломераций. Нам есть чему поучиться друг у друга.Пленарное заседание "Россия и Китай в глобальной экономической игре" состоится 15 ноября. В этот день планируется обсудить наиболее перспективные направления сотрудничества и меры господдержки российско-китайских проектов в целях стратегического партнерства.- В рамках форума запланирована выставка. Какие предприятия будут в ней участвовать, что они представят?- Да, как и в прошлом году, в рамках форума организована международная выставка Russia-China Expo, посвященная торгово-экономическим отношениям России и Китая. В этом году выставка увеличилась, она теперь разместится на площади 15 тысяч квадратных метров. В большом павильоне будет представлено 35 экспонентов и более 80 соэкспонентов, различные компании России и КНР, российских регионов, китайских провинций. На площадке выставки можно будет протестировать автомобили китайского производства. В специальной B2B зоне организованы площадки для встреч бизнес-партнеров.В этом году мы застраиваем выставку в виде такого большого круга, в соответствии с китайской философией он разделен на зоны - земля, металл, вода, огонь и дерево. Будут представлены также народные промыслы, организована большая концертная программа, курсы каллиграфии, лекции, презентации, показательные выступления. Словом, на выставке будут и деловая часть, и строительная, и культурная.Кроме того, в этом году на пяти тысячах квадратных метров развернется крупнейшая выставка производителей кофе, чая, какао, шоколада Coffee Tea Cacao Expo. Она раньше проходила не в Казани, это отдельное мероприятие, которое имеет свою историю. Но было принято решение в этом году провести ее в рамках форума "Ростки". На эту выставку заявились уже более 70 компаний - экспортеров, импортеров, поставщиков кофе, чая, како, шоколада, оборудования, упаковки, ингредиентов, решений для бизнеса. Один из павильонов выставки будет застроен чайными - русской, китайской и татарской, где можно будет продегустировать чай в различных традициях.- Вы уже начали говорить о культурной составляющей форума. Какие еще культурные мероприятия ожидают гостей и жителей Казани в этом году?- Кроме различных мастер-классов, концертных выступлений, как и в прошлом году, запланирован турнир по древней китайской игре Вэйци, шахматный турнир, на который заявились более 30 команд, фестиваль китайского кино, матч между хоккейными командами "Ак барс" и "Куньлунь Ред Стар", турнир по настольному теннису. Состоится и молодежный музыкальный фестиваль "Желтый аист", посвященный Году культуры России и Китая, где прозвучат произведения китайских и российских композиторов, фрагменты из опер и балетов.Конечно, нам хотелось бы, чтобы в будущем у нас были представлены, например, китайское шоу дронов, китайская опера, шелковые выставки, выставки китайского фарфора. - На ваш взгляд, форум "Ростки" будет расти? - Мы в этом уверены. Уже сейчас это самая крупная площадка для развития российско-китайского сотрудничества. Думаю, на рост до глобального форума уйдет года четыре, и через три-четыре года это будет уже другая площадка - мощная, масштабная, сильная.

https://ria.ru/20241112/sotrudnichestvo-1983284255.html

https://ria.ru/20241112/vystavka-1983284104.html

https://ria.ru/20241112/forum-1983272945.html

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интервью, китай, россия