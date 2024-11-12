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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.11.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:34
2024-11-12T12:34
2024-11-12T12:39
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 150 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки российских войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Сухие Ялы, Зеленое Поле и Ровнополь Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне ответственности группировки "Восток"