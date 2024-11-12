https://ria.ru/20241112/migranty-1983278286.html

Дополнительные ограничения на работу мигрантов ввели в Тульской области

Дополнительные ограничения на работу мигрантов ввели в Тульской области - РИА Новости, 12.11.2024

Дополнительные ограничения на работу мигрантов ввели в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ввёл дополнительные ограничения на работу мигрантов по патентам на 2025 год, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:31

2024-11-12T13:31

2024-11-12T13:40

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a32702f88661442b827486599776cc1d.jpg

ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ввёл дополнительные ограничения на работу мигрантов по патентам на 2025 год, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ по приему на работу иностранных граждан по патентам на 2025 год. Документ устанавливает запрет на трудоустройство иностранцев в сфере производства детского питания, в частных агентствах занятости и охранных службах", - говорится в сообщении. Уточняется, что действующие ограничения на прием на работу иностранцев по патентам в сферах общественного транспорта и такси, общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками продлеваются.

https://ria.ru/20241108/milyaev-1982719508.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, дмитрий миляев