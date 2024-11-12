https://ria.ru/20241112/migranty-1983278286.html
Дополнительные ограничения на работу мигрантов ввели в Тульской области
Дополнительные ограничения на работу мигрантов ввели в Тульской области - РИА Новости, 12.11.2024
Дополнительные ограничения на работу мигрантов ввели в Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ввёл дополнительные ограничения на работу мигрантов по патентам на 2025 год, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:31
2024-11-12T13:31
2024-11-12T13:40
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
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ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ввёл дополнительные ограничения на работу мигрантов по патентам на 2025 год, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ по приему на работу иностранных граждан по патентам на 2025 год. Документ устанавливает запрет на трудоустройство иностранцев в сфере производства детского питания, в частных агентствах занятости и охранных службах", - говорится в сообщении. Уточняется, что действующие ограничения на прием на работу иностранцев по патентам в сферах общественного транспорта и такси, общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками продлеваются.
https://ria.ru/20241108/milyaev-1982719508.html
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тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ввёл дополнительные ограничения на работу мигрантов по патентам на 2025 год, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Дмитрий Миляев подписал указ по приему на работу иностранных граждан по патентам на 2025 год. Документ устанавливает запрет на трудоустройство иностранцев в сфере производства детского питания, в частных агентствах занятости и охранных службах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что действующие ограничения на прием на работу иностранцев по патентам в сферах общественного транспорта и такси, общественного питания, розничной торговли табачными изделиями и алкогольными напитками продлеваются.