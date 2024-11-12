https://ria.ru/20241112/mi-28nm-1983209625.html

Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024

Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ми-28нм выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T05:05

2024-11-12T05:05

2024-11-12T08:43

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241112/bpla-1983209484.html

https://ria.ru/20241111/vsu-1983104697.html

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Удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области Экипажи вертолетов Ми-28НМ выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. 2024-11-12T05:05 true PT0M56S

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность