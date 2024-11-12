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Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
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05:05 12.11.2024 (обновлено: 08:43 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/mi-28nm-1983209625.html
Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ми-28нм выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T05:05
2024-11-12T08:43
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника. "Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241112/bpla-1983209484.html
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Удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи вертолетов Ми-28НМ выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Экипажи вертолетов нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи Ми-28НМ нанесли удар по технике и боевикам ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМБезопасность
 
 
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