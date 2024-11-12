Рейтинг@Mail.ru
В московском метро нашли кошку в переноске - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html
В московском метро нашли кошку в переноске
В московском метро нашли кошку в переноске - РИА Новости, 12.11.2024
В московском метро нашли кошку в переноске
Кошку в переноске обнаружили на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро, она в безопасности и находится под присмотром, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:48
2024-11-12T18:48
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983381520_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_834aa716598b921343c83a9af24c0e6e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кошку в переноске обнаружили на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро, она в безопасности и находится под присмотром, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "Сегодня в метро обнаружили кошку в переноске. Ее нашла дежурная по станции. Кошка в безопасности и находится под нашим чутким присмотром. Мы очень надеемся, что хозяин ласкового питомца найдется как можно быстрее", - говорится в сообщении. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, кошку обнаружили на Люблинско-Дмитровской линии. На данный момент хозяин не найден. Кошку отдали на передержку, ее владельца ищут и ждут. "Если владелец объявится, ему необходимо обратиться на горячую линию контакт-центра "Московский транспорт" по номеру 3210 с мобильного, оставить свои контактные данные", - пояснили в пресс-службе. В дептрансе предупредили, что хозяин кошки должен будет показать ветеринарные документы или фотографию животного, а также назвать станцию, где он мог оставить ее.
https://ria.ru/20240225/sobaki-1929380844.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983381520_111:0:1169:793_1920x0_80_0_0_cef3d34a799cc0e29a7d00b35f087579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В московском метро нашли кошку в переноске

Кошку в переноске нашли на Люблинско-Дмитровской линии московского метро

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramКошка, обнаруженная на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро
Кошка, обнаруженная на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Кошка, обнаруженная на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кошку в переноске обнаружили на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро, она в безопасности и находится под присмотром, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"Сегодня в метро обнаружили кошку в переноске. Ее нашла дежурная по станции. Кошка в безопасности и находится под нашим чутким присмотром. Мы очень надеемся, что хозяин ласкового питомца найдется как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, кошку обнаружили на Люблинско-Дмитровской линии. На данный момент хозяин не найден. Кошку отдали на передержку, ее владельца ищут и ждут.
"Если владелец объявится, ему необходимо обратиться на горячую линию контакт-центра "Московский транспорт" по номеру 3210 с мобильного, оставить свои контактные данные", - пояснили в пресс-службе.
В дептрансе предупредили, что хозяин кошки должен будет показать ветеринарные документы или фотографию животного, а также назвать станцию, где он мог оставить ее.
Автомобильный прицеп на Бескудниковском бульваре, где были закрыты 5 собак - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На севере Москвы нашли пять собак в запертом фургоне
25 февраля, 14:30
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала