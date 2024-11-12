https://ria.ru/20241112/metro-1983382506.html
В московском метро нашли кошку в переноске
В московском метро нашли кошку в переноске - РИА Новости, 12.11.2024
В московском метро нашли кошку в переноске
Кошку в переноске обнаружили на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро, она в безопасности и находится под присмотром, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:48
2024-11-12T18:48
2024-11-12T18:48
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кошку в переноске обнаружили на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро, она в безопасности и находится под присмотром, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "Сегодня в метро обнаружили кошку в переноске. Ее нашла дежурная по станции. Кошка в безопасности и находится под нашим чутким присмотром. Мы очень надеемся, что хозяин ласкового питомца найдется как можно быстрее", - говорится в сообщении. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, кошку обнаружили на Люблинско-Дмитровской линии. На данный момент хозяин не найден. Кошку отдали на передержку, ее владельца ищут и ждут. "Если владелец объявится, ему необходимо обратиться на горячую линию контакт-центра "Московский транспорт" по номеру 3210 с мобильного, оставить свои контактные данные", - пояснили в пресс-службе. В дептрансе предупредили, что хозяин кошки должен будет показать ветеринарные документы или фотографию животного, а также назвать станцию, где он мог оставить ее.
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москва, происшествия
В московском метро нашли кошку в переноске
Кошку в переноске нашли на Люблинско-Дмитровской линии московского метро
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Кошку в переноске обнаружили на станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро, она в безопасности и находится под присмотром, сообщается в Telegram
-канале департамента транспорта.
"Сегодня в метро обнаружили кошку в переноске. Ее нашла дежурная по станции. Кошка в безопасности и находится под нашим чутким присмотром. Мы очень надеемся, что хозяин ласкового питомца найдется как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, кошку обнаружили на Люблинско-Дмитровской линии. На данный момент хозяин не найден. Кошку отдали на передержку, ее владельца ищут и ждут.
"Если владелец объявится, ему необходимо обратиться на горячую линию контакт-центра "Московский транспорт" по номеру 3210 с мобильного, оставить свои контактные данные", - пояснили в пресс-службе.
В дептрансе предупредили, что хозяин кошки должен будет показать ветеринарные документы или фотографию животного, а также назвать станцию, где он мог оставить ее.