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Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума - РИА Новости, 12.11.2024
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13:57 12.11.2024 (обновлено: 14:49 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/medvedev-1983283226.html
Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума
Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума - РИА Новости, 12.11.2024
Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о рисках эскалации, после заявления политика о готовности... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:57
2024-11-12T14:49
в мире
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россия
дмитрий медведев
фридрих мерц
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о рисках эскалации, после заявления политика о готовности выдвинуть России ультиматум по Украине и угрозе предоставить Киеву ракеты Taurus.&quot;Риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно&quot;, — написал он в Telegram.Медведев напомнил, что о рисках эскалации предупреждал президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что "ультиматум" Мерца носит предвыборный характер, а передача Taurus не окажет существенного влияния на боевые действия и только лишь "продлит агонию" украинских властей.Как указал Медведев, европейские лидеры после победы Дональда Трампа стремятся добиться резкой эскалации конфликта с Россией, доведя его до необратимой стадии. Он выразил удивление, насколько сильно ЕС хочет перенести военные действия на свою территорию, потакая желаниям американцев и не учитывая интересы собственного населения.Он отметил, что воспоминания о разрушения и бедствиях времен Второй мировой войны перестали действовать на европейских политиков."Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остается самым вероятным", — заключил Медведев.Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционной ХДС Мерц ранее заявил в интервью Stern, что он готов провести телефонный разговор с российским лидером в случае своего избрания. В очередной раз он сказал о готовности выдвижения Москве ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае угрожая снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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в мире, германия, россия, дмитрий медведев, фридрих мерц, евросоюз, украина
В мире, Германия, Россия, Дмитрий Медведев, Фридрих Мерц, Евросоюз, Украина
Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума

Медведев предупредил о рисках эскалации из-за слов Мерца об ультиматуме России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр" в Астраханской области
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о рисках эскалации, после заявления политика о готовности выдвинуть России ультиматум по Украине и угрозе предоставить Киеву ракеты Taurus.
«

"Риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно", — написал он в Telegram.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Германия оказалась между Трампом и Украиной
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Медведев напомнил, что о рисках эскалации предупреждал президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что "ультиматум" Мерца носит предвыборный характер, а передача Taurus не окажет существенного влияния на боевые действия и только лишь "продлит агонию" украинских властей.
Как указал Медведев, европейские лидеры после победы Дональда Трампа стремятся добиться резкой эскалации конфликта с Россией, доведя его до необратимой стадии. Он выразил удивление, насколько сильно ЕС хочет перенести военные действия на свою территорию, потакая желаниям американцев и не учитывая интересы собственного населения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Он отметил, что воспоминания о разрушения и бедствиях времен Второй мировой войны перестали действовать на европейских политиков.
«
"Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остается самым вероятным", — заключил Медведев.
Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционной ХДС Мерц ранее заявил в интервью Stern, что он готов провести телефонный разговор с российским лидером в случае своего избрания. В очередной раз он сказал о готовности выдвижения Москве ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае угрожая снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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