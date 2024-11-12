https://ria.ru/20241112/medvedev-1983283226.html

Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума

Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума - РИА Новости, 12.11.2024

Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о рисках эскалации, после заявления политика о готовности... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:57

2024-11-12T13:57

2024-11-12T14:49

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о рисках эскалации, после заявления политика о готовности выдвинуть России ультиматум по Украине и угрозе предоставить Киеву ракеты Taurus."Риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно", — написал он в Telegram.Медведев напомнил, что о рисках эскалации предупреждал президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что "ультиматум" Мерца носит предвыборный характер, а передача Taurus не окажет существенного влияния на боевые действия и только лишь "продлит агонию" украинских властей.Как указал Медведев, европейские лидеры после победы Дональда Трампа стремятся добиться резкой эскалации конфликта с Россией, доведя его до необратимой стадии. Он выразил удивление, насколько сильно ЕС хочет перенести военные действия на свою территорию, потакая желаниям американцев и не учитывая интересы собственного населения.Он отметил, что воспоминания о разрушения и бедствиях времен Второй мировой войны перестали действовать на европейских политиков."Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остается самым вероятным", — заключил Медведев.Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционной ХДС Мерц ранее заявил в интервью Stern, что он готов провести телефонный разговор с российским лидером в случае своего избрания. В очередной раз он сказал о готовности выдвижения Москве ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае угрожая снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html

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в мире, германия, россия, дмитрий медведев, фридрих мерц, евросоюз, украина