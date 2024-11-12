https://ria.ru/20241112/medvedev-1983238922.html

Медведев назвал заявления западных политиков о поддержке Киева обострением

Медведев назвал заявления западных политиков о поддержке Киева обострением - РИА Новости, 12.11.2024

Медведев назвал заявления западных политиков о поддержке Киева обострением

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "осенним обострением" заявления европейских политиков о необходимости дополнительной поддержки Киева, связав их... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:39

2024-11-12T10:39

2024-11-12T11:10

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "осенним обострением" заявления европейских политиков о необходимости дополнительной поддержки Киева, связав их действия с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа."У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Зампред Совбеза РФ также прокомментировал заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об угрозе отправить ракеты Taurus Киеву, если Россия не остановит СВО."Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер", - подчеркнул он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983239015.html

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дмитрий медведев, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, фридрих мерц, сша, россия, киев, в мире