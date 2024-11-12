Медведев назвал заявления западных политиков о поддержке Киева обострением
Медведев назвал заявления Запада о допподдержке Киева осенним обострением
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "осенним обострением" заявления европейских политиков о необходимости дополнительной поддержки Киева, связав их действия с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа.
"У европейских лидеров после победы Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ также прокомментировал заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца об угрозе отправить ракеты Taurus Киеву, если Россия не остановит СВО.
"Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер", - подчеркнул он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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