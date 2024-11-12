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Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 12.11.2024 (обновлено: 10:55 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/medvedev-1983236929.html
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию - РИА Новости, 12.11.2024
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию
Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:28
2024-11-12T10:55
в мире
украина
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что заявления европейских политиков о поставках Киеву дальнобойных ракет, в частности немецких Taurus, носят предвыборный характер, это решение не способно поменять ход боевых действий."Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20241025/rakety-1980136976.html
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в мире, украина, дмитрий медведев
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию

Медведев: поставка ракет Киеву повышает риск перехода конфликта в опасную стадию

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что заявления европейских политиков о поставках Киеву дальнобойных ракет, в частности немецких Taurus, носят предвыборный характер, это решение не способно поменять ход боевых действий.
"Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно", - подчеркнул Медведев.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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25 октября, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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