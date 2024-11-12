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Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию - РИА Новости, 12.11.2024
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию
Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:28
2024-11-12T10:28
2024-11-12T10:55
в мире
украина
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что заявления европейских политиков о поставках Киеву дальнобойных ракет, в частности немецких Taurus, носят предвыборный характер, это решение не способно поменять ход боевых действий."Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20241025/rakety-1980136976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий медведев
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине
Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию
Медведев: поставка ракет Киеву повышает риск перехода конфликта в опасную стадию