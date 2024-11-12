https://ria.ru/20241112/medvedev-1983236929.html

Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию

Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию - РИА Новости, 12.11.2024

Медведев заявил о риске перехода украинского конфликта в опасную стадию

Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:28

2024-11-12T10:28

2024-11-12T10:55

в мире

украина

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поставка дальнобойных ракет Киеву и разрешение наносить удары вглубь территории РФ многократно повышают риск перехода конфликта в "самую опасную стадию", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что заявления европейских политиков о поставках Киеву дальнобойных ракет, в частности немецких Taurus, носят предвыборный характер, это решение не способно поменять ход боевых действий."Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20241025/rakety-1980136976.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дмитрий медведев