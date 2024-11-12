https://ria.ru/20241112/medvedev-1983236841.html

Прививка Второй мировой войны перестала действовать, заявил Медведев

Прививка Второй мировой войны перестала действовать, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2024

Прививка Второй мировой войны перестала действовать, заявил Медведев

Европейские политики хотят затащить войну на свою территорию, прививка Второй мировой войны перестала действовать, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:28

2024-11-12T10:28

2024-11-12T10:35

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Европейские политики хотят затащить войну на свою территорию, прививка Второй мировой войны перестала действовать, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причём к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241112/medvedev-1983236929.html

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дмитрий медведев, россия, в мире