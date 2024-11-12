https://ria.ru/20241112/med-1983212078.html

Власти Приморья предложили включить местный мед в меню космонавтов

Власти Приморья предложили включить местный мед в меню космонавтов - РИА Новости, 12.11.2024

Власти Приморья предложили включить местный мед в меню космонавтов

Власти Приморского края ведут переговоры для включения местного меда в бортовое питание космонавтов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T06:54

2024-11-12T06:54

2024-11-12T06:54

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Власти Приморского края ведут переговоры для включения местного меда в бортовое питание космонавтов, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Наша задача - наращивать объемы, развивать промышленное производство меда, выходить на новые внутренние и внешние рынки. предлагаем приморский экологически чистый продукт для бортового питания космонавтов. Для этого уже начали взаимодействовать с институтом пищеконцентратной промышленности, который разрабатывает такое питание", - приводятся слова министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца на официальном сайте регионального правительства. Он отметил, что в этом году в регионе собрано 4,2 тысячи тонн меда, в том числе 3,7 тысячи тонн липового.

https://ria.ru/20241109/kosmos-1982831503.html

приморский край

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приморский край