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Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна - РИА Новости, 12.11.2024
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17:36 12.11.2024 (обновлено: 17:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/mchs-1983359977.html
Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна
Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна - РИА Новости, 12.11.2024
Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна
Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Илья Мисуна, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:36
2024-11-12T17:39
россия
москва
брянская область
вадим уваркин
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Илья Мисуна, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства. Начальником московского ГУ МЧС РФ ранее был назначен Вадим Уваркин, до этого руководивший главным управлением МЧС по Брянской области. "‍Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Мисуна Илья Викторович. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении. Отмечается, что до этого полковник внутренней службы Мисуна возглавлял управление по Восточному административному округу главного управления МЧС России по Москве. Подчеркивается, что за время службы он неоднократно награждался ведомственными наградами.
https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html
россия
москва
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россия, москва, брянская область, вадим уваркин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Брянская область, Вадим Уваркин, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна

Первым заместителем начальника ГУ МЧС России по Москве стал Илья Мисуна

© Фото : МЧС Москвы/TelegramИлья Мисуна
Илья Мисуна - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Илья Мисуна. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Илья Мисуна, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства.
Начальником московского ГУ МЧС РФ ранее был назначен Вадим Уваркин, до этого руководивший главным управлением МЧС по Брянской области.
"‍Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Мисуна Илья Викторович. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого полковник внутренней службы Мисуна возглавлял управление по Восточному административному округу главного управления МЧС России по Москве. Подчеркивается, что за время службы он неоднократно награждался ведомственными наградами.
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РоссияМоскваБрянская областьВадим УваркинВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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