https://ria.ru/20241112/mchs-1983359977.html

Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна

Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна - РИА Новости, 12.11.2024

Первым замначальника ГУ МЧС по Москве назначили Илью Мисуна

Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Илья Мисуна, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:36

2024-11-12T17:36

2024-11-12T17:39

россия

москва

брянская область

вадим уваркин

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Илья Мисуна, сообщается в Telegram-канале столичного главка ведомства. Начальником московского ГУ МЧС РФ ранее был назначен Вадим Уваркин, до этого руководивший главным управлением МЧС по Брянской области. "‍Первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Москве назначен Мисуна Илья Викторович. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин", - говорится в сообщении. Отмечается, что до этого полковник внутренней службы Мисуна возглавлял управление по Восточному административному округу главного управления МЧС России по Москве. Подчеркивается, что за время службы он неоднократно награждался ведомственными наградами.

https://ria.ru/20241109/moshennik-1982792065.html

россия

москва

брянская область

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россия, москва, брянская область, вадим уваркин, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)