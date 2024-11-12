https://ria.ru/20241112/mask-1983392713.html

Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине

Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине - РИА Новости, 12.11.2024

Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что после окончания конфликта на Украине нужно будет провести аудит помощи Киеву. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:43

2024-11-12T19:43

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что после окончания конфликта на Украине нужно будет провести аудит помощи Киеву. Соответствующий пост в соцсети X опубликовала одна из пользовательниц. "Да", — написал Маск в комментарии.Ранее депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал победившего на выборах президента США Дональда Трампа провести ревизию всей оказанной за последние годы помощи Украине. Он отметил, что в этой стране активно разворовывают и отмывают деньги американских налогоплательщиков. Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет сделать это за один день. При этом в Москве выразили мнение, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту на Украине и самого Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20241112/mask-1983257578.html

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