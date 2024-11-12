https://ria.ru/20241112/magadan-1983212186.html
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде - РИА Новости, 12.11.2024
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригородном поселке Снежный, где уровень реки Дукча поднялся на 2 метра после резкого потепления,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:59
2024-11-12T06:59
2024-11-12T06:59
магадан
снежное
магаданская область
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МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости. Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригородном поселке Снежный, где уровень реки Дукча поднялся на 2 метра после резкого потепления, сообщил в своем Telegram-канале мэр Юрий Гришан. Уровень воды в реке Дукча в пригороде Магадана поднялся на два метра из-за перепада температур, который принес последний циклон, затопило поселок Снежный. Сейчас в поселок пришла тяжелая техника, однако воды очень много, есть необходимость в прочистке русла реки Дукча. "Мэрия работает совместно с министерством природных ресурсов Магаданской области, так как водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. Нужны дополнительно 2-3 гусеничных тяжелых экскаватора, которые смогут зайти в реку на глубину минимум 1,5 метра. В распоряжении предприятий мэрии такой техники нет", - написал Гришан. Он добавил, что мэрия Магадана арендовала экскаватор частного предприятия, который вскоре начнет работать, но этого недостаточно.
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магадан, снежное, магаданская область
Магадан, Снежное, Магаданская область
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде
Мэр Магадана Гришан отметил нехватку техники для ликвидации паводка в пригороде