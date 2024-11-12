Рейтинг@Mail.ru
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/magadan-1983212186.html
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде - РИА Новости, 12.11.2024
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригородном поселке Снежный, где уровень реки Дукча поднялся на 2 метра после резкого потепления,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:59
2024-11-12T06:59
магадан
снежное
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151048/83/1510488336_0:159:2277:1440_1920x0_80_0_0_efca32ec16c035c429f7e1fddeb88fda.jpg
МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости. Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригородном поселке Снежный, где уровень реки Дукча поднялся на 2 метра после резкого потепления, сообщил в своем Telegram-канале мэр Юрий Гришан. Уровень воды в реке Дукча в пригороде Магадана поднялся на два метра из-за перепада температур, который принес последний циклон, затопило поселок Снежный. Сейчас в поселок пришла тяжелая техника, однако воды очень много, есть необходимость в прочистке русла реки Дукча. "Мэрия работает совместно с министерством природных ресурсов Магаданской области, так как водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. Нужны дополнительно 2-3 гусеничных тяжелых экскаватора, которые смогут зайти в реку на глубину минимум 1,5 метра. В распоряжении предприятий мэрии такой техники нет", - написал Гришан. Он добавил, что мэрия Магадана арендовала экскаватор частного предприятия, который вскоре начнет работать, но этого недостаточно.
https://ria.ru/20240819/kuzbass-1966985156.html
магадан
снежное
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151048/83/1510488336_73:0:2206:1600_1920x0_80_0_0_3dc0e3851e5ae2a1dad4605a97a56e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, снежное, магаданская область
Магадан, Снежное, Магаданская область
Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригороде

Мэр Магадана Гришан отметил нехватку техники для ликвидации паводка в пригороде

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в медиабанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости. Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка в пригородном поселке Снежный, где уровень реки Дукча поднялся на 2 метра после резкого потепления, сообщил в своем Telegram-канале мэр Юрий Гришан.
Уровень воды в реке Дукча в пригороде Магадана поднялся на два метра из-за перепада температур, который принес последний циклон, затопило поселок Снежный. Сейчас в поселок пришла тяжелая техника, однако воды очень много, есть необходимость в прочистке русла реки Дукча.
"Мэрия работает совместно с министерством природных ресурсов Магаданской области, так как водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. Нужны дополнительно 2-3 гусеничных тяжелых экскаватора, которые смогут зайти в реку на глубину минимум 1,5 метра. В распоряжении предприятий мэрии такой техники нет", - написал Гришан.
Он добавил, что мэрия Магадана арендовала экскаватор частного предприятия, который вскоре начнет работать, но этого недостаточно.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах
19 августа, 09:47
 
МагаданСнежноеМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала