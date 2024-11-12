https://ria.ru/20241112/lugansk-1983356516.html

В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека

В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека - РИА Новости, 12.11.2024

В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в Луганске начала свою работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова, и... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:27

2024-11-12T17:27

2024-11-12T17:27

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ЛУГАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в Луганске начала свою работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова, и отметил важность этого события, так как украинский режим долгие годы нарушал права людей в регионе, а "цивилизованный Запад демонстративно не хотел этого замечать". "В Луганске начала работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова. Это важное для республики событие. Долгие годы права человека на нашей территории цинично нарушались преступным киевским режимом. А "цивилизованный" Запад демонстративно не хотел этого замечать", - написал Пасечник. Кроме того, Пасечник отметил, что Ионов, являющийся правозащитником, долгие годы посвятил борьбе за справедливость и соблюдение прав человека, и в его приемную со своей проблемой или вопросом сможет обратиться любой житель ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241108/vosstanovlenie-1982703481.html

https://ria.ru/20241009/oon-1977276403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, россия, луганск, леонид пасечник, владимир путин