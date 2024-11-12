Рейтинг@Mail.ru
В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/lugansk-1983356516.html
В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека
В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека - РИА Новости, 12.11.2024
В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в Луганске начала свою работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова, и... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:27
2024-11-12T17:27
в мире
луганская народная республика
россия
луганск
леонид пасечник
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg
ЛУГАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в Луганске начала свою работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова, и отметил важность этого события, так как украинский режим долгие годы нарушал права людей в регионе, а "цивилизованный Запад демонстративно не хотел этого замечать". "В Луганске начала работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова. Это важное для республики событие. Долгие годы права человека на нашей территории цинично нарушались преступным киевским режимом. А "цивилизованный" Запад демонстративно не хотел этого замечать", - написал Пасечник. Кроме того, Пасечник отметил, что Ионов, являющийся правозащитником, долгие годы посвятил борьбе за справедливость и соблюдение прав человека, и в его приемную со своей проблемой или вопросом сможет обратиться любой житель ЛНР. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20241108/vosstanovlenie-1982703481.html
https://ria.ru/20241009/oon-1977276403.html
луганская народная республика
россия
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_c2a8674926c344e86a3363d629a9e35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, россия, луганск, леонид пасечник, владимир путин
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Леонид Пасечник, Владимир Путин
В Луганске заработала приемная члена Совета по правам человека

Пасечник: киевский режим много лет цинично нарушал права жителей ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что в Луганске начала свою работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова, и отметил важность этого события, так как украинский режим долгие годы нарушал права людей в регионе, а "цивилизованный Запад демонстративно не хотел этого замечать".
"В Луганске начала работу приемная члена Совета по правам человека Александра Ионова. Это важное для республики событие. Долгие годы права человека на нашей территории цинично нарушались преступным киевским режимом. А "цивилизованный" Запад демонстративно не хотел этого замечать", - написал Пасечник.
Теплоэлектростанция в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Глава правительства ЛНР рассказал о восстановлении экономики новых регионов
8 ноября, 15:57
Кроме того, Пасечник отметил, что Ионов, являющийся правозащитником, долгие годы посвятил борьбе за справедливость и соблюдение прав человека, и в его приемную со своей проблемой или вопросом сможет обратиться любой житель ЛНР.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В ООН прокомментировали ситуацию с правами человека на Украине
9 октября, 19:06
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганскЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала