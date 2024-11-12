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Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека - РИА Новости, 12.11.2024
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18:38 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/livan-1983378964.html
Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека
Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека - РИА Новости, 12.11.2024
Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека
Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 44 человека, ранения получили 88 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:38
2024-11-12T18:38
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 44 человека, ранения получили 88 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана во вторник. "В понедельник, 11 ноября, в результате израильских бомбардировок разных районов Ливана погибли 44 человека, 88 мирных жителя получили ранения", - сообщается в заявлении. Количество жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3 287, ранения разной степени тяжести получили 14 222 человека. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека

Минздрав Ливана: в результате израильских ударов за сутки погибли 44 человека

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
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БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 44 человека, ранения получили 88 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана во вторник.
"В понедельник, 11 ноября, в результате израильских бомбардировок разных районов Ливана погибли 44 человека, 88 мирных жителя получили ранения", - сообщается в заявлении.
Количество жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3 287, ранения разной степени тяжести получили 14 222 человека.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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