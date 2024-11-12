https://ria.ru/20241112/livan-1983378964.html

Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека

Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека - РИА Новости, 12.11.2024

Жертвами израильских ударов за сутки стали 44 человека

Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 44 человека, ранения получили 88 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:38

2024-11-12T18:38

2024-11-12T18:38

в мире

ливан

израиль

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93f3b3f46644acd4474629cd357b3a76.jpg

БЕЙРУТ, 12 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских ударов в ряде районов Ливана за минувшие сутки стали 44 человека, ранения получили 88 мирных жителя, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана во вторник. "В понедельник, 11 ноября, в результате израильских бомбардировок разных районов Ливана погибли 44 человека, 88 мирных жителя получили ранения", - сообщается в заявлении. Количество жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3 287, ранения разной степени тяжести получили 14 222 человека. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241029/livan-1980615505.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024