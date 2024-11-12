https://ria.ru/20241112/livan-1983226193.html

Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля

Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля - РИА Новости, 12.11.2024

Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:34

2024-11-12T09:34

2024-11-12T09:43

в мире

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израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ХАЙФА, 12 ноя – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению "Хезболлах" до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты."Никакого прекращения огня в Ливане не будет. Мы продолжим атаковать "Хезболлах" в полную силу до тех пор, пока не достигнем всех целей войны", - написал политик.

https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024