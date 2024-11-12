https://ria.ru/20241112/livan-1983226193.html
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля - РИА Новости, 12.11.2024
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:34
2024-11-12T09:34
2024-11-12T09:43
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ХАЙФА, 12 ноя – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению "Хезболлах" до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты."Никакого прекращения огня в Ливане не будет. Мы продолжим атаковать "Хезболлах" в полную силу до тех пор, пока не достигнем всех целей войны", - написал политик.
https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля
Глава Минобороны Израиля: прекращения огня в Ливане не будет до достижения целей