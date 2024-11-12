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Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля - РИА Новости, 12.11.2024
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09:34 12.11.2024 (обновлено: 09:43 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/livan-1983226193.html
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля - РИА Новости, 12.11.2024
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:34
2024-11-12T09:43
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ХАЙФА, 12 ноя – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению "Хезболлах" до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты."Никакого прекращения огня в Ливане не будет. Мы продолжим атаковать "Хезболлах" в полную силу до тех пор, пока не достигнем всех целей войны", - написал политик.
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Прекращения огня в Ливане не будет, заявил глава Минобороны Израиля

Глава Минобороны Израиля: прекращения огня в Ливане не будет до достижения целей

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по дому в поселении Альмат, Ливан. Архивное фото
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ХАЙФА, 12 ноя – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что в Ливане не будет прекращения огня, Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению "Хезболлах" до тех пор, пока цели войны не будут достигнуты.
"Никакого прекращения огня в Ливане не будет. Мы продолжим атаковать "Хезболлах" в полную силу до тех пор, пока не достигнем всех целей войны", - написал политик.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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