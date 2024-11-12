https://ria.ru/20241112/lipetsk-1983286089.html
Липчане проверили свои знания во Всероссийском зачете по финграмотности
Липчане проверили свои знания во Всероссийском зачете по финграмотности - РИА Новости, 12.11.2024
Липчане проверили свои знания во Всероссийском зачете по финграмотности
По итогам VII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, из 40 тысяч участвовавших жителей Липецкой области - 66,5% показали высокие результаты,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:07
2024-11-12T14:07
2024-11-12T14:07
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. По итогам VII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, из 40 тысяч участвовавших жителей Липецкой области - 66,5% показали высокие результаты, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Зачет проходил в личном и семейном форматах с 8 по 29 октября. Участники могли выбрать актуальные для себя жизненные ситуации и ответить на связанные с ними вопросы. Как отметил Артамонов, большинство липчан легко справились с заданиями по защите от мошенников и достижению финансовой цели. Сложнее дались вопросы об открытии собственного дела, пенсии и покупке квартиры. Детям проще было ответить на вопросы о цифровой безопасности, чем выполнить задания об инвестировании, защите прав потребителей финансовых услуг и выборе банковских продуктов. По словам губернатора, по количеству участников Липецкая область стала одной из пяти самых многочисленных в зачете. Так, только семейных команд в интеллектуальном соревновании участвовало почти 2,4 тысячи. Всего свою финансовую грамотность проверили свыше 2 миллионов россиян. "Зачет по финансовой грамотности помогает определить уровень знаний в области личных накоплений, инвестиций, управления кредитными продуктами. Высокие результаты, продемонстрированные липчанами, говорят о сознательном отношении к деньгам. Радует, что срез знаний показал подготовленность и рассудительность при противостоянии мошенническим схемам. Это говорит о хорошей профилактике этого направления в регионе", – прокомментировал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. По итогам VII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, из 40 тысяч участвовавших жителей Липецкой области - 66,5% показали высокие результаты, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Зачет проходил в личном и семейном форматах с 8 по 29 октября. Участники могли выбрать актуальные для себя жизненные ситуации и ответить на связанные с ними вопросы. Как отметил Артамонов, большинство липчан легко справились с заданиями по защите от мошенников и достижению финансовой цели. Сложнее дались вопросы об открытии собственного дела, пенсии и покупке квартиры. Детям проще было ответить на вопросы о цифровой безопасности, чем выполнить задания об инвестировании, защите прав потребителей финансовых услуг и выборе банковских продуктов.
По словам губернатора, по количеству участников Липецкая область стала одной из пяти самых многочисленных в зачете. Так, только семейных команд в интеллектуальном соревновании участвовало почти 2,4 тысячи. Всего свою финансовую грамотность проверили свыше 2 миллионов россиян.
"Зачет по финансовой грамотности помогает определить уровень знаний в области личных накоплений, инвестиций, управления кредитными продуктами. Высокие результаты, продемонстрированные липчанами, говорят о сознательном отношении к деньгам. Радует, что срез знаний показал подготовленность и рассудительность при противостоянии мошенническим схемам. Это говорит о хорошей профилактике этого направления в регионе", – прокомментировал Артамонов.