https://ria.ru/20241112/liksutov-1983249253.html

Ликсутов: более чем вдвое вырос выпуск высокотехнологичной продукции Москве

Ликсутов: более чем вдвое вырос выпуск высокотехнологичной продукции Москве - РИА Новости, 12.11.2024

Ликсутов: более чем вдвое вырос выпуск высокотехнологичной продукции Москве

Объем производства полупроводниковых приборов, печатных плат, счетчиков потребления электроэнергии, портативных компьютеров и других высокотехнологичных... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:13

2024-11-12T12:13

2024-11-12T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Объем производства полупроводниковых приборов, печатных плат, счетчиков потребления электроэнергии, портативных компьютеров и других высокотехнологичных устройств вырос в Москве более чем в два раза с января по сентябрь этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина Москва активно развивает интеллектуальные, высокотехнологичные предприятия, которые сегодня составляют примерно треть от всех столичных компаний. Благодаря поддержке города они укрепляют свой инновационный потенциал и сохраняют лидирующие позиции на рынке. Так, с января по сентябрь производители компьютеров, электроники и оптики нарастили выпуск на 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что востребованность московской продукции подтверждается увеличением объемов поставок. Так, промышленники отгрузили заказчикам товаров почти на 465 миллиардов рублей. Это на 40% превышает результаты января — сентября 2023 года.На данный момент выпуском компьютеров, оптики и электроники в Москве занимается около 370 компаний, на которых трудятся более 30 тысяч человек. За три квартала 2024 года предприятия изготовили свыше 12,6 миллиона печатных плат, более 923,4 тысячи полупроводниковых приборов. Также ориентировочно 603 тысячи счетчиков электроэнергии, примерно 27 тысяч вычислительных машин и около 21,2 тысячи портативных компьютеров."За три квартала промышленники Москвы увеличили отгрузку компьютеров и периферийного оборудования на треть, поставки коммуникационного оборудования выросли более чем вдвое, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 32%, а бытовой электроники — в 2,5 раза. Устойчивый рост объемов отгрузки и индекса промышленного производства свидетельствует о том, что продукция столичных производственных предприятий становится все более конкурентоспособной", — добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он подчеркнул, что на данный момент продукцию покупают не только в России, но и экспортируют в другие страны.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Здесь действует более 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов.Московским промышленникам доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают комфортную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий. В свою очередь, такой подход способствует повышению конкурентоспособности столичных предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города.

https://ria.ru/20241110/liksutov-1982851440.html

https://ria.ru/20241111/forum-1983074187.html

https://ria.ru/20241111/liksutov-1983040026.html

москва

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москва, анатолий гарбузов