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В Кировской области две девочки провалились под лед - РИА Новости, 12.11.2024
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17:47 12.11.2024 (обновлено: 18:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/led-1983364179.html
В Кировской области две девочки провалились под лед
В Кировской области две девочки провалились под лед - РИА Новости, 12.11.2024
В Кировской области две девочки провалились под лед
Две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке, одну из них спасли, вторую ищут, сообщило МЧС Кировской области. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:47
2024-11-12T18:39
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке, одну из них спасли, вторую ищут, сообщило МЧС Кировской области. Сообщение о том, что в Кирово-Чепецке на реке Вятка очевидцами спасена из воды 8-летняя девочка, поступило во вторник около 15.00 по системе "112". Ребенок госпитализирован с переохлаждением. "По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребенка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция", - сообщает МЧС Кировской области. Региональное следственное управление СК РФ проводит проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Также следствием в ходе проверки будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
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кирово-чепецк
кировская область
россия
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происшествия, кирово-чепецк, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кирово-Чепецк, Кировская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области две девочки провалились под лед

В Кирово-Чепецке две девочки провалились под лед, одну из них спасли

© Фото : МЧС Кировской области/TelegramМесто происшествия, где две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке на реке Вятка в Кировской области. 12 ноября 2024
Место происшествия, где две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке на реке Вятка в Кировской области. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : МЧС Кировской области/Telegram
Место происшествия, где две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке на реке Вятка в Кировской области. 12 ноября 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке, одну из них спасли, вторую ищут, сообщило МЧС Кировской области.
Сообщение о том, что в Кирово-Чепецке на реке Вятка очевидцами спасена из воды 8-летняя девочка, поступило во вторник около 15.00 по системе "112". Ребенок госпитализирован с переохлаждением.
"По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребенка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция", - сообщает МЧС Кировской области.
Региональное следственное управление СК РФ проводит проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Также следствием в ходе проверки будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияКирово-ЧепецкКировская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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