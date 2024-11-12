https://ria.ru/20241112/led-1983364179.html

В Кировской области две девочки провалились под лед

В Кировской области две девочки провалились под лед - РИА Новости, 12.11.2024

В Кировской области две девочки провалились под лед

Две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке, одну из них спасли, вторую ищут, сообщило МЧС Кировской области. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:47

2024-11-12T17:47

2024-11-12T18:39

происшествия

кирово-чепецк

кировская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983376888_105:0:1218:626_1920x0_80_0_0_583b7420b9a84b0accb504679614f563.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Две девочки провалились под лёд в Кирово-Чепецке, одну из них спасли, вторую ищут, сообщило МЧС Кировской области. Сообщение о том, что в Кирово-Чепецке на реке Вятка очевидцами спасена из воды 8-летняя девочка, поступило во вторник около 15.00 по системе "112". Ребенок госпитализирован с переохлаждением. "По предварительным данным, двое детей гуляли вдоль берега, вышли на прибрежную полосу льда и провалились. К мероприятиям по поиску второго ребенка привлечены сотрудники МЧС России, муниципальные спасатели, полиция", - сообщает МЧС Кировской области. Региональное следственное управление СК РФ проводит проверку, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Также следствием в ходе проверки будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних", - отмечается в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

кирово-чепецк

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кирово-чепецк, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)