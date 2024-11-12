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В Москве возбудили дело после выстрела в девушку во время квеста - РИА Новости, 12.11.2024
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21:22 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kvest-1983401137.html
В Москве возбудили дело после выстрела в девушку во время квеста
В Москве возбудили дело после выстрела в девушку во время квеста - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве возбудили дело после выстрела в девушку во время квеста
Уголовное дело возбуждено по факту выстрела в девушку во время квеста в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T21:22
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту выстрела в девушку во время квеста в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале. Ранее столичный главк МВД сообщал, что актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста в Москве, пострадавшей понадобилась медпомощь. "Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Кроме того, следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве возбудили дело после выстрела в девушку во время квеста

СК возбудил дело после выстрела в девушку во время квеста в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту выстрела в девушку во время квеста в Москве, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
Ранее столичный главк МВД сообщал, что актер выстрелил из охолощенного оружия в посетительницу квеста в Москве, пострадавшей понадобилась медпомощь.
"Измайловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Кроме того, следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста.
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