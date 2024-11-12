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Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово - РИА Новости, 12.11.2024
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово
Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:10
2024-11-12T12:10
2024-11-12T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Курахово идут боевые действия. Инициатива в руках наших ребят. Сейчас наши войска находятся на окраинах восточной части города и уже закрепились в районе железнодорожной станции", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово
Рогов: российские войска закрепились в районе железнодорожной станции в Курахово