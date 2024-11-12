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Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kurakhovo-1983256579.html
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово - РИА Новости, 12.11.2024
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово
Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:10
2024-11-12T12:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Курахово идут боевые действия. Инициатива в руках наших ребят. Сейчас наши войска находятся на окраинах восточной части города и уже закрепились в районе железнодорожной станции", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
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донецкая народная республика, россия, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово

Рогов: российские войска закрепились в районе железнодорожной станции в Курахово

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк ВС России
 ВС России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В Курахово идут боевые действия. Инициатива в руках наших ребят. Сейчас наши войска находятся на окраинах восточной части города и уже закрепились в районе железнодорожной станции", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
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