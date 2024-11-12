https://ria.ru/20241112/kurakhovo-1983256579.html

Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово

Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово - РИА Новости, 12.11.2024

Российские войска закрепились на восточных окраинах в Курахово

Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:10

2024-11-12T12:10

2024-11-12T12:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982360167_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00a42047b19c62172469d8075c32bb10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Курахово идут боевые действия. Инициатива в руках наших ребят. Сейчас наши войска находятся на окраинах восточной части города и уже закрепились в районе железнодорожной станции", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.

https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html

донецкая народная республика

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины