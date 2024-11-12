https://ria.ru/20241112/koshariki-1983288868.html

В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу"

В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу" - РИА Новости, 12.11.2024

В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу"

В Москве пройдет выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка этого года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:36

2024-11-12T14:36

2024-11-12T17:42

фото

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В Москве пройдет выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка этого года — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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