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В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу" - РИА Новости, 12.11.2024
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14:36 12.11.2024 (обновлено: 17:42 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/koshariki-1983288868.html
В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу"
В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу" - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу"
В Москве пройдет выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка этого года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.11.2024
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фото
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В Москве пройдет выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка этого года — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото
Фото

В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу"

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В Москве пройдет выставка "КоШарики Шоу". Самая пушистая выставка этого года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На суд зрителей самые лучшие и известные питомники со всей России представят своих породистых любимцев.

Котята породы хайленд-страйт на выставке КоШарики Шоу в Москве

На суд зрителей самые лучшие и известные питомники со всей России представят своих породистых любимцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Зрители смогут полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.

Девушка держит кошку породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве

Зрители смогут полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На фото: кошка породы корниш-рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Кошка породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

На фото: кошка породы корниш-рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Зрители смогут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник.

Молодые люди держат котенка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Зрители смогут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

По итогам зрительского голосования победители получат призы и награды.

Кошка породы бурмилла на выставке КоШарики Шоу в Москве

По итогам зрительского голосования победители получат призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На фото: кошка ориентальной породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Кошка породы ориентальная на выставке КоШарики Шоу в Москве

На фото: кошка ориентальной породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.

Кошка абиссинской породына выставке КоШарики Шоу в Москве

Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

Кошки тайской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На фото: кошка породы курильский бобтейл на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

Кошка породы курильский бобтейл на выставке КоШарики Шоу в Москве

На фото: кошка породы курильский бобтейл на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 10
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка открыта для посетителей 16-17 ноября с 11:00 до 18:00.

Кошка породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка открыта для посетителей 16-17 ноября с 11:00 до 18:00.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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