В Москве состоится выставка "КоШарики Шоу"
На суд зрителей самые лучшие и известные питомники со всей России представят своих породистых любимцев.
На суд зрителей самые лучшие и известные питомники со всей России представят своих породистых любимцев.
Зрители смогут полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.
Зрители смогут полюбоваться самыми большими и самыми маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.
На фото: кошка породы корниш-рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
На фото: кошка породы корниш-рекс на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Зрители смогут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник.
Зрители смогут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник.
По итогам зрительского голосования победители получат призы и награды.
По итогам зрительского голосования победители получат призы и награды.
На фото: кошка ориентальной породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
На фото: кошка ориентальной породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания четвероногих питомцев.
На фото: кошка породы курильский бобтейл на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
На фото: кошка породы курильский бобтейл на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Выставка открыта для посетителей 16-17 ноября с 11:00 до 18:00.
Выставка открыта для посетителей 16-17 ноября с 11:00 до 18:00.