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Бургерная в Приморье выплатит компенсации 30 отравившимся жителям - РИА Новости, 12.11.2024
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06:11 12.11.2024 (обновлено: 06:47 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/kompensatsii-1983211243.html
Бургерная в Приморье выплатит компенсации 30 отравившимся жителям
Бургерная в Приморье выплатит компенсации 30 отравившимся жителям - РИА Новости, 12.11.2024
Бургерная в Приморье выплатит компенсации 30 отравившимся жителям
Суд в Приморье взыскал от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в пользу 30 местных жителей, отравившихся в бургерной "М-Бургер" в Лесозаводске, сообщает... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:11
2024-11-12T06:47
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье взыскал от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в пользу 30 местных жителей, отравившихся в бургерной "М-Бургер" в Лесозаводске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, при этом общая сумма компенсаций составит 1,189 млн рублей, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Елена Оленева.В феврале были в общей сложности госпитализированы 62 человека, в том числе дети, поевшие в местной бургерной "М-Бургер". По данным СУСК РФ по Приморскому краю, всего пострадал 71 человек. Сразу после первых случаев отравления кафе закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. Директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В апреле управление Роспотребнадзора инициировало подачу коллективного иска о защите прав потребителей и взыскании компенсации морального вреда."Истец просил взыскать с ответчика в пользу потребителей компенсацию морального вреда от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в связи с установленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил в кафе. Материалами дела подтвердилось несоблюдение ИП Музыка Л.В. санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем Лесозаводский районный суд в пользу пострадавших потребителей взыскал компенсацию морального вреда в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также госпошлину - 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Ответчик полагала, что степень ее вины в ущербе из-за покупки яиц без ветеринарного свидетельства не является стопроцентной, поскольку следует учитывать и степень вины поставщиков.Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева рассказала РИА Новости, что компенсации получат 30 человек. "Общая сумма 1 189 000 рублей", - уточнила она.Летом правоохранители также возбудили уголовное дело по факту работы сотрудников кафе без прохождения медицинской комиссии по подложным медицинским книжкам (ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ).
https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982829447.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Бургерная в Приморье выплатит компенсации 30 отравившимся жителям

Суд в Приморье взыскал компенсации в пользу 30 жителей, отравившихся в бургерной

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье взыскал от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в пользу 30 местных жителей, отравившихся в бургерной "М-Бургер" в Лесозаводске, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, при этом общая сумма компенсаций составит 1,189 млн рублей, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы Елена Оленева.
В феврале были в общей сложности госпитализированы 62 человека, в том числе дети, поевшие в местной бургерной "М-Бургер". По данным СУСК РФ по Приморскому краю, всего пострадал 71 человек. Сразу после первых случаев отравления кафе закрыли до выяснения обстоятельств. В продукции собственного изготовления заведения – наггетсах и соусах – нашли сальмонеллу. Региональное управление Россельхознадзора выявило, что кафе использовало продукты неподтвержденного качества и безопасности. Директора бургерной отправили под домашний арест в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В апреле управление Роспотребнадзора инициировало подачу коллективного иска о защите прав потребителей и взыскании компенсации морального вреда.
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"Истец просил взыскать с ответчика в пользу потребителей компенсацию морального вреда от 50 тысяч до 200 тысяч рублей в связи с установленными нарушениями санитарно-эпидемиологических правил в кафе. Материалами дела подтвердилось несоблюдение ИП Музыка Л.В. санитарно-эпидемиологических требований, в связи с чем Лесозаводский районный суд в пользу пострадавших потребителей взыскал компенсацию морального вреда в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а также госпошлину - 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ответчик полагала, что степень ее вины в ущербе из-за покупки яиц без ветеринарного свидетельства не является стопроцентной, поскольку следует учитывать и степень вины поставщиков.
Руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева рассказала РИА Новости, что компенсации получат 30 человек. "Общая сумма 1 189 000 рублей", - уточнила она.
Летом правоохранители также возбудили уголовное дело по факту работы сотрудников кафе без прохождения медицинской комиссии по подложным медицинским книжкам (ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ).
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