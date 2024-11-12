https://ria.ru/20241112/kitay-1983216033.html
Ван И заявил о взаимной поддержке между Россией и Китаем
Ван И заявил о взаимной поддержке между Россией и Китаем - РИА Новости, 12.11.2024
Ван И заявил о взаимной поддержке между Россией и Китаем
Россия и Китай твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:16
2024-11-12T08:16
2024-11-12T08:16
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей шойгу
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Китай твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. "Россия и Китай твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - заявил Ван И Он подчеркнул, что Россия и Китая "также внесли важный вклад в содействие единству и сотрудничеству между странами Глобального Юга".
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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей шойгу
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Шойгу
Ван И заявил о взаимной поддержке между Россией и Китаем
Ван И: РФ и КНР твердо поддерживают друг друга в вопросах коренных интересов
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Китай твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.
"Россия и Китай твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - заявил Ван И
Он подчеркнул, что Россия и Китая "также внесли важный вклад в содействие единству и сотрудничеству между странами Глобального Юга".