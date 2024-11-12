https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html

Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И

Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024

Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И

Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:02

2024-11-12T12:02

2024-11-12T15:44

в мире

китай

россия

пекин

ван и (политик)

сергей шойгу

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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине. "Мы готовы вместе с российской стороной, уделяя внимание изменениям международной обстановки, проводить тесное взаимодействие и координацию, укреплять многостороннее сотрудничество, обеспечивать надежную гарантию сохранения высокого уровня развития китайско-российских отношений и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942476389.html

китай

россия

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей шойгу