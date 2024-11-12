Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И
Ван И: Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую стабильность
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китай
Министр иностранных дел КНР Ван И во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китай
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ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.
"Мы готовы вместе с российской стороной, уделяя внимание изменениям международной обстановки, проводить тесное взаимодействие и координацию, укреплять многостороннее сотрудничество, обеспечивать надежную гарантию сохранения высокого уровня развития китайско-российских отношений и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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