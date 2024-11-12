Рейтинг@Mail.ru
Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 12.11.2024 (обновлено: 15:44 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html
Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И
Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И - РИА Новости, 12.11.2024
Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И
Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:02
2024-11-12T15:44
в мире
китай
россия
пекин
ван и (политик)
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983314427_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bdd0926b65096d647db2f7c3ae5781bd.jpg
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине. "Мы готовы вместе с российской стороной, уделяя внимание изменениям международной обстановки, проводить тесное взаимодействие и координацию, укреплять многостороннее сотрудничество, обеспечивать надежную гарантию сохранения высокого уровня развития китайско-российских отношений и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942476389.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983314427_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dfbfa32dd6d17c684657bda897ef745f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), сергей шойгу
В мире, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Сергей Шойгу
Китай готов вместе с Россией поддерживать стабильность, заявил Ван И

Ван И: Китай готов вместе с Россией поддерживать стратегическую стабильность

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китай
Министр иностранных дел КНР Ван И во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китай - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНР Ван И во время 19-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности в рамках рабочего визита секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Китай
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 ноя - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией поддерживать глобальную стратегическую стабильность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пекине.
"Мы готовы вместе с российской стороной, уделяя внимание изменениям международной обстановки, проводить тесное взаимодействие и координацию, укреплять многостороннее сотрудничество, обеспечивать надежную гарантию сохранения высокого уровня развития китайско-российских отношений и совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Дун Цзюнь - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Глава Минобороны КНР отметил важность взаимодействия с Россией
26 апреля, 12:47
 
В миреКитайРоссияПекинВан И (политик)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала