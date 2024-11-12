https://ria.ru/20241112/kirov-1983260142.html

В Кирове пошутившему о минировании дома мужчине вынесли приговор

В Кирове пошутившему о минировании дома мужчине вынесли приговор - РИА Новости, 12.11.2024

В Кирове пошутившему о минировании дома мужчине вынесли приговор

Жителя Кирова приговорили к году ограничения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое он сделал, чтобы поднять себе настроение, сообщило РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:30

2024-11-12T12:30

2024-11-12T12:30

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя – РИА Новости. Жителя Кирова приговорили к году ограничения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое он сделал, чтобы поднять себе настроение, сообщило МВД региона. Оператор службы "Система-112" в конце июля сообщил полиции, что на телефон вызова экстренных оперативных служб поступил звонок от мужчины о том, что "на 13-й этаж дома по улице Московской будет отправлена бомба". Незамедлительно по указанному адресу был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы. Жилой дом был проверен, взрывных устройств и иных подозрительных предметов обнаружено не было. "Полицейские установили личность звонившего мужчины и доставили его в отдел. В отношении 39-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". С его слов, в тот вечер он употреблял спиртное и "захотел немного поднять себе настроение", поэтому позвонил и сообщил о взрывном устройстве. На самом деле никаких людей с взрывчаткой он не видел", - говорится в сообщении. Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года ограничения свободы.

https://ria.ru/20241109/moskvich-1982789242.html

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происшествия, киров, россия