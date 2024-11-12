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В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации
В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации - РИА Новости, 12.11.2024
В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации
Сотни военнообязанных в Киеве занимают очередь в один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в надежде оформить или продлить отсрочку от... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:10
2024-11-12T17:10
2024-11-12T17:13
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни военнообязанных в Киеве занимают очередь в один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в надежде оформить или продлить отсрочку от призыва на военную службу, им дали неделю на это, сообщает местное издание "Страна.ua". "В Киеве мужчины выстроились в огромную очередь у ЦНАП Деснянского района, чтобы продлить отсрочку. Им дали всего неделю на это", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На иллюстрирующем публикацию видео один из посетителей центра заявил, что желающим для оформления услуги приходится самоорганизовываться и вести бумажные списки, так как электронной очереди нет. Он отметил, что мужчины дежурят у офиса по несколько дней, приезжая рано утром и оставаясь до позднего вечера. "Этот (бумажный - ред.) список после 150, как правило, выкидывается... Вчера я был 249-м. Какая у меня есть возможность получить отсрочку? Никакой", - посетовал он. Посетитель центра подчеркнул, что недели, которую власти выделили для продления отсрочки, крайне мало. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа.
https://ria.ru/20240813/ukraintsy-1966037064.html
https://ria.ru/20240802/mobilizatsiya-1963748112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации
"Страна.ua": сотни киевлян заняли очередь в ЦПАУ, чтобы продлить отсрочку
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни военнообязанных в Киеве занимают очередь в один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в надежде оформить или продлить отсрочку от призыва на военную службу, им дали неделю на это, сообщает местное издание "Страна.ua".
"В Киеве мужчины выстроились в огромную очередь у ЦНАП Деснянского района, чтобы продлить отсрочку. Им дали всего неделю на это", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На иллюстрирующем публикацию видео один из посетителей центра заявил, что желающим для оформления услуги приходится самоорганизовываться и вести бумажные списки, так как электронной очереди нет. Он отметил, что мужчины дежурят у офиса по несколько дней, приезжая рано утром и оставаясь до позднего вечера.
"Этот (бумажный - ред.) список после 150, как правило, выкидывается... Вчера я был 249-м. Какая у меня есть возможность получить отсрочку? Никакой", - посетовал он.
Посетитель центра подчеркнул, что недели, которую власти выделили для продления отсрочки, крайне мало.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа.