https://ria.ru/20241112/kiev-1983351758.html

В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации

В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации - РИА Новости, 12.11.2024

В Киеве выстраиваются очереди за отсрочкой от мобилизации

Сотни военнообязанных в Киеве занимают очередь в один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в надежде оформить или продлить отсрочку от... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:10

2024-11-12T17:10

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Сотни военнообязанных в Киеве занимают очередь в один из Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в надежде оформить или продлить отсрочку от призыва на военную службу, им дали неделю на это, сообщает местное издание "Страна.ua". "В Киеве мужчины выстроились в огромную очередь у ЦНАП Деснянского района, чтобы продлить отсрочку. Им дали всего неделю на это", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На иллюстрирующем публикацию видео один из посетителей центра заявил, что желающим для оформления услуги приходится самоорганизовываться и вести бумажные списки, так как электронной очереди нет. Он отметил, что мужчины дежурят у офиса по несколько дней, приезжая рано утром и оставаясь до позднего вечера. "Этот (бумажный - ред.) список после 150, как правило, выкидывается... Вчера я был 249-м. Какая у меня есть возможность получить отсрочку? Никакой", - посетовал он. Посетитель центра подчеркнул, что недели, которую власти выделили для продления отсрочки, крайне мало. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа.

https://ria.ru/20240813/ukraintsy-1966037064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина