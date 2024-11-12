https://ria.ru/20241112/kiev-1983223214.html

СМИ: Украина может заменить посла в США

СМИ: Украина может заменить посла в США - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ: Украина может заменить посла в США

Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:16

2024-11-12T09:16

2024-11-12T09:16

в мире

сша

вашингтон (штат)

украина

оксана маркарова

дональд трамп

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Отмечается, что позицию посла в США предлагали бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, однако он отказался. "Киев также стремится задобрить лагерь Трампа путем замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой", - говорится в сообщении издания. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре, назвав поездку вмешательством в президентские выборы. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.

https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), украина, оксана маркарова, дональд трамп, дмитрий кулеба