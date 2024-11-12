СМИ: Украина может заменить посла в США
FT: Украина может заменить посла в США, чтобы угодить команде Трампа
© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что позицию посла в США предлагали бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, однако он отказался.
"Киев также стремится задобрить лагерь Трампа путем замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой", - говорится в сообщении издания.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.