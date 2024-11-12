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СМИ: Украина может заменить посла в США - РИА Новости, 12.11.2024
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09:16 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kiev-1983223214.html
СМИ: Украина может заменить посла в США
СМИ: Украина может заменить посла в США - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: Украина может заменить посла в США
Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:16
2024-11-12T09:16
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
оксана маркарова
дональд трамп
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Отмечается, что позицию посла в США предлагали бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, однако он отказался. "Киев также стремится задобрить лагерь Трампа путем замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой", - говорится в сообщении издания. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре, назвав поездку вмешательством в президентские выборы. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, оксана маркарова, дональд трамп, дмитрий кулеба
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Оксана Маркарова, Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба
СМИ: Украина может заменить посла в США

FT: Украина может заменить посла в США, чтобы угодить команде Трампа

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что позицию посла в США предлагали бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, однако он отказался.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ раcкрыли, что заинтересовало Трампа в плане Зеленского
Вчера, 08:29
"Киев также стремится задобрить лагерь Трампа путем замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой", - говорится в сообщении издания.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США за организацию визита на оружейный завод в Пенсильвании в сентябре, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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