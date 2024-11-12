https://ria.ru/20241112/kiev-1983207242.html
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве, вероятно, за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:13
2024-11-12T03:13
2024-11-12T03:13
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, вероятно, за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прогремели взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241112/poltava-1983205548.html
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РИА Новости
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киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы, вероятно, за пределами города