https://ria.ru/20241112/kiev-1983207242.html

СМИ сообщили о взрывах в Киеве

СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве, вероятно, за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T03:13

2024-11-12T03:13

2024-11-12T03:13

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, вероятно, за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве прогремели взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241112/poltava-1983205548.html

киев

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киев, вооруженные силы рф