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"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС - РИА Новости, 12.11.2024
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19:15 12.11.2024 (обновлено: 19:23 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/khezbolla-1983388093.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС - РИА Новости, 12.11.2024
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС
Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:15
2024-11-12T19:23
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
израиль
тель-авив
в мире
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БЕЙРУ, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник."Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по базе ВВС на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.Ранее пресс-служба шиитского сопротивления заявляла о ракетном ударе по базе Шарага на севере города Акко и по артиллерийским позициям армии Израиля в районе Неве Зив.
https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль, тель-авив, в мире, акко
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Израиль, Тель-Авив, В мире, Акко
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС

"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС на юге Тель-Авива

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУ, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по базе ВВС на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.
Ранее пресс-служба шиитского сопротивления заявляла о ракетном ударе по базе Шарага на севере города Акко и по артиллерийским позициям армии Израиля в районе Неве Зив.
Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Хезболла" атаковала штаб операций ВВС Израиля
5 ноября, 18:54
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХезболлаИзраильТель-АвивВ миреАкко
 
 
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