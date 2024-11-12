https://ria.ru/20241112/khezbolla-1983388093.html

"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС

"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС - РИА Новости, 12.11.2024

"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС

Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:15

2024-11-12T19:15

2024-11-12T19:23

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУ, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник."Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по базе ВВС на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.Ранее пресс-служба шиитского сопротивления заявляла о ракетном ударе по базе Шарага на севере города Акко и по артиллерийским позициям армии Израиля в районе Неве Зив.

https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль, тель-авив, в мире, акко