https://ria.ru/20241112/khezbolla-1983388093.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС - РИА Новости, 12.11.2024
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС
Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:15
2024-11-12T19:15
2024-11-12T19:23
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
израиль
тель-авив
в мире
акко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
БЕЙРУ, 12 ноя - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" запустили серию ракет по базе ВВС Израиля Тель-Ноф на юге Тель-Авива, сообщается в заявлении пресс-службы движения во вторник."Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по базе ВВС на юге Тель-Авива", - написано в заявлении.Ранее пресс-служба шиитского сопротивления заявляла о ракетном ударе по базе Шарага на севере города Акко и по артиллерийским позициям армии Израиля в районе Неве Зив.
https://ria.ru/20241105/khezbolla-1982012197.html
израиль
тель-авив
акко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль, тель-авив, в мире, акко
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Израиль, Тель-Авив, В мире, Акко
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС
"Хезболла" заявила об ударе по израильской базе ВВС на юге Тель-Авива