https://ria.ru/20241112/kharris-1983302325.html

Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов

Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов - РИА Новости, 12.11.2024

Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов

Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании на прошедших выборах заплатил ей... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:06

2024-11-12T15:06

2024-11-12T20:48

в мире

сша

филадельфия

камала харрис

опра уинфри

дональд трамп

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101417/29/1014172974_0:55:5722:3274_1920x0_80_0_0_18e758a7b3c3e8aea8f38ab7886721a8.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании на прошедших выборах заплатил ей миллион долларов за поддержку кандидата от демократов, сообщает портал TMZ. Ранее газета The New York Times сообщала, что 4 ноября, за день до выборов, штаб Харрис организовал концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили такие известные артисты, как Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz и телеведущая Опра Уинфри. "Опра Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили один миллион долларов за проведение мероприятия от имени президентской кампании Камалы Харрис", — говорится в сообщении. Как отмечает TMZ, телеведущая "ясно дала понять", что не получила ни цента за участие в кампании вице-президента Харрис. В то же время портал подчеркивает, что Уинфри уже долгое время поддерживает Демократическую партию США и была одним из основных выступающих на встрече их сторонников в штате Филадельфия. Ранее Харрис поддержали также ряд других селебрити, в том числе Тейлор Свифт и Бейонсе, на митинге в поддержку демократа выступал Эминем. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользовался публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призывал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск. Дональд Трамп, занимавший пост главы США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О победе Трампа объявили все ведущие СМИ, занимавшиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20240920/kharris-1973748111.html

https://ria.ru/20240915/opros-1972821877.html

https://ria.ru/20241106/kharris-1982318856.html

сша

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, филадельфия, камала харрис, опра уинфри, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024