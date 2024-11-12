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Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов - РИА Новости, 12.11.2024
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15:06 12.11.2024 (обновлено: 20:48 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/kharris-1983302325.html
Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов - РИА Новости, 12.11.2024
Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании на прошедших выборах заплатил ей... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:06
2024-11-12T20:48
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании на прошедших выборах заплатил ей миллион долларов за поддержку кандидата от демократов, сообщает портал TMZ. Ранее газета The New York Times сообщала, что 4 ноября, за день до выборов, штаб Харрис организовал концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили такие известные артисты, как Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz и телеведущая Опра Уинфри. "Опра Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили один миллион долларов за проведение мероприятия от имени президентской кампании Камалы Харрис", — говорится в сообщении. Как отмечает TMZ, телеведущая "ясно дала понять", что не получила ни цента за участие в кампании вице-президента Харрис. В то же время портал подчеркивает, что Уинфри уже долгое время поддерживает Демократическую партию США и была одним из основных выступающих на встрече их сторонников в штате Филадельфия. Ранее Харрис поддержали также ряд других селебрити, в том числе Тейлор Свифт и Бейонсе, на митинге в поддержку демократа выступал Эминем. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользовался публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призывал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск. Дональд Трамп, занимавший пост главы США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О победе Трампа объявили все ведущие СМИ, занимавшиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240920/kharris-1973748111.html
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в мире, сша, филадельфия, камала харрис, опра уинфри, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Филадельфия, Камала Харрис, Опра Уинфри, Дональд Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024
Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов

TMZ: Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов за поддержку

© AP Photo / Jacquelyn MartinАмериканская телеведущая Опра Уинфри
Американская телеведущая Опра Уинфри - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Американская телеведущая Опра Уинфри. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании на прошедших выборах заплатил ей миллион долларов за поддержку кандидата от демократов, сообщает портал TMZ.
Ранее газета The New York Times сообщала, что 4 ноября, за день до выборов, штаб Харрис организовал концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили такие известные артисты, как Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz и телеведущая Опра Уинфри.
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"Опра Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили один миллион долларов за проведение мероприятия от имени президентской кампании Камалы Харрис", — говорится в сообщении.
Как отмечает TMZ, телеведущая "ясно дала понять", что не получила ни цента за участие в кампании вице-президента Харрис. В то же время портал подчеркивает, что Уинфри уже долгое время поддерживает Демократическую партию США и была одним из основных выступающих на встрече их сторонников в штате Филадельфия.
Ранее Харрис поддержали также ряд других селебрити, в том числе Тейлор Свифт и Бейонсе, на митинге в поддержку демократа выступал Эминем. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользовался публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призывал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.
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Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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