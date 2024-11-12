Опра Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
TMZ: Уинфри отрицает, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов за поддержку
© AP Photo / Jacquelyn MartinАмериканская телеведущая Опра Уинфри
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Американская телеведущая Опра Уинфри. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис в рамках предвыборной кампании на прошедших выборах заплатил ей миллион долларов за поддержку кандидата от демократов, сообщает портал TMZ.
Ранее газета The New York Times сообщала, что 4 ноября, за день до выборов, штаб Харрис организовал концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили такие известные артисты, как Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz и телеведущая Опра Уинфри.
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"Опра Уинфри отрицает заявления, что ей заплатили один миллион долларов за проведение мероприятия от имени президентской кампании Камалы Харрис", — говорится в сообщении.
Как отмечает TMZ, телеведущая "ясно дала понять", что не получила ни цента за участие в кампании вице-президента Харрис. В то же время портал подчеркивает, что Уинфри уже долгое время поддерживает Демократическую партию США и была одним из основных выступающих на встрече их сторонников в штате Филадельфия.
Ранее Харрис поддержали также ряд других селебрити, в том числе Тейлор Свифт и Бейонсе, на митинге в поддержку демократа выступал Эминем. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользовался публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призывал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.
Дональд Трамп, занимавший пост главы США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. О победе Трампа объявили все ведущие СМИ, занимавшиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.